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Хотите, чтобы огнетушитель всегда был под рукой? Вот идеальное место для него

Читатель «За рулем» придумал, где хранить огнетушитель в кроссовере Renault

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Открывание багажника у современных автомобилей электрическое, а, значит, при пожаре или замыкании оно может не сработать. Оптимальный вариант – держать огнетушитель под рукой, разместив его под водительским сиденьем.

В кроссовере Renault Kaptur имеется выштамповка пола высотой около 30 мм, служащая своеобразным упором. Огнетушитель дополнительно зафиксировал тремя полосками ленты-липучки шириной 50 мм.

Так как огнетушитель располагается примерно под серединой сиденья, то для того, чтобы его доставать, пришлось применить подходящий шнур.

Крепление огнетушителя под сиденьем Renault Kaptur
При необходимости огнетушитель через пару секунд уже у вас в руках

В.Кривошеев, г. Самара

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Ревин Алексей
Фото:В. Кривошеев
Количество просмотров 1637
03.09.2024
Фото:В. Кривошеев
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Отзывы о Renault Kaptur ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Kaptur  2000
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.
Недостатки:
Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)
Комментарий:
Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сиденья просто эталон!
+1