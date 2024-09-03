Хотите, чтобы огнетушитель всегда был под рукой? Вот идеальное место для него

Читатель «За рулем» придумал, где хранить огнетушитель в кроссовере Renault

Открывание багажника у современных автомобилей электрическое, а, значит, при пожаре или замыкании оно может не сработать. Оптимальный вариант – держать огнетушитель под рукой, разместив его под водительским сиденьем.

В кроссовере Renault Kaptur имеется выштамповка пола высотой около 30 мм, служащая своеобразным упором. Огнетушитель дополнительно зафиксировал тремя полосками ленты-липучки шириной 50 мм.

Так как огнетушитель располагается примерно под серединой сиденья, то для того, чтобы его доставать, пришлось применить подходящий шнур.

Крепление огнетушителя под сиденьем Renault Kaptur При необходимости огнетушитель через пару секунд уже у вас в руках

В. Кривошеев, г. Самара

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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