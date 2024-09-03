Хотите, чтобы огнетушитель всегда был под рукой? Вот идеальное место для него
Открывание багажника у современных автомобилей электрическое, а, значит, при пожаре или замыкании оно может не сработать. Оптимальный вариант – держать огнетушитель под рукой, разместив его под водительским сиденьем.
В кроссовере Renault Kaptur имеется выштамповка пола высотой около 30 мм, служащая своеобразным упором. Огнетушитель дополнительно зафиксировал тремя полосками ленты-липучки шириной 50 мм.
Так как огнетушитель располагается примерно под серединой сиденья, то для того, чтобы его доставать, пришлось применить подходящий шнур.
В. Кривошеев, г. Самара
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