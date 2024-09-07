Этот фактор никто не учитывает при выборе машины с пробегом, а зря!
Простейший и надежнейший привод распределительного вала – шестеренчатый. Берем пару шестеренок с числом зубьев в соотношении 1:2 – вот и решение: распредвал всегда будет вращаться вдвое медленнее, чем коленвал. Ломаться нечему: ничего не порвется и не вытянется.
Однако по мере удаления валов друг от друга, а также из-за повышения частоты их вращения понадобилось другое решение – более компактное и с меньшей инерционностью. Так в приводе появились цепи: у нас такой привод впервые был реализован на Москвичах с моторами УЗАМ‑412.
А когда захотелось облегчить и упростить привод, вместо цепи поставили ремень – в нашей стране первый раз на ВАЗ‑2105.
У обоих типов привода есть и достоинства, и недостатки.
Понятно, что при выборе автомобиля мало кто задумывается о том, что там вращает валы – ремень или цепь. Но лучше все-таки учитывать этот фактор.
К примеру, если профильные форумы никогда не жалуются на малый ресурс цепи в какой-то модели, то для вас цепной привод может оказаться предпочтительнее. Хотя в целом ремень, конечно, современнее.
Достоинства и недостатки цепного и ременного приводов
Цепной привод
|Плюсы:
Для первого владельца цепь дешевле в эксплуатации. Регламентных работ по ее замене до 100 тысяч км практически никто не рекомендует.
Высокий ресурс, особенно для знаменитых двигателей 80–90-х годов с цепями, имеющими два и более ряда.
Цепь защищена от внешних неблагоприятных факторов, всегда смазана и, при исправном натяжителе, натянута.
Цепь, благодаря продуманной системе успокоителей и натяжителей, испытывает даже меньшие колебания, чем ремень.
Цепь – находка для тех, кто ездит мало. Она не нуждается в замене «по возрасту».
Цепь перед «кончиной» начнет «проситься» на замену повышенным шумом, давая шанс не упустить этот момент.
|Минусы:
Двигатели с цепным приводом несколько тяжелее.
Цепь надо смазывать.
Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при недостаточном давлении масла. Особенно актуально для машин с системой Старт-стоп.
Возможно перескакивание цепи при вращении мотора в обратную сторону, что случается при парковке с включенной передачей на крутом склоне.
Насос охлаждающей жидкости почти всегда у таких моторов вращает ремень вспомогательных агрегатов. Его по регламенту зачастую не меняют – мол, он не самый важный. Но при его обрыве далеко не уедешь из-за перегрева двигателя.
Встречались в истории двигатели с ресурсом цепи, не превышающим 50 тысяч км.
Замена цепи на большинстве современных двигателей чрезвычайно сложна. Требуется демонтировать переднюю крышку, в которой часто установлен масляный насос и выполнены каналы с резиновыми уплотнениями.
Цепь со временем вытягивается. Общая длина увеличивается за счет износа контактных поверхностей каждого звена, что приводит к сбою фаз ГРМ.
Ременный привод
|Плюсы:
Меньший шум.
Отсутствие резонансных колебаний, так как число зубьев нечетное и некратное количеству зубьев шестерен. Например, у нынешних вазовских моторов – 113 зубьев. Таких моторных цепей не бывает в природе: число звеньев всегда четное.
Ремень, благодаря своей эластичности, хорошо гасит крутильные колебания.
Не требует гидравлического натяжителя: ремню достаточно недорогого пружинного устройства.
Не нуждается в смазке.
На части моторов его довольно легко осмотреть. Но на некоторых двигателях бывает нужно демонтировать опору силового агрегата.
Заменить ремень проще. Это можно сделать даже своими силами.
Масса двигателя с ременным приводом несколько ниже.
| Минусы:
Двигатель с ременным приводом имеет большое число валов, выходящих из масляной полости наружу. Это – большее число сальниковых уплотнений, причем течь из них и будет выводить ремень из строя.
Ремень боится низких температур и попадания воды.
Ресурс ремня ограничен не только пробегом, но и временем. Резина склонна к старению.
На сохранность ремня влияет состояние натяжных и обводящих роликов, а также помпы, которая часто приводится тем же ремнем. Смазка в роликах пересыхает от времени и жары, а помпу выводит из строя применение некачественных охлаждающих жидкостей.
Требует периодических замен в соответствии с таблицей регламентных работ.
Ремень рвется мгновенно, зачастую безо всяких предупреждающих звуков.
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