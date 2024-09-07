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Этот фактор никто не учитывает при выборе машины с пробегом, а зря!

Эксперты объяснили, какой привод ГРМ надежнее: ременный или цепной

Простейший и надежнейший привод распределительного вала – шестеренчатый. Берем пару шестеренок с числом зубьев в соотношении 1:2 – вот и решение: распредвал всегда будет вращаться вдвое медленнее, чем коленвал. Ломаться нечему: ничего не порвется и не вытянется.

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Однако по мере удаления валов друг от друга, а также из-за повышения частоты их вращения понадобилось другое решение – более компактное и с меньшей инерционностью. Так в приводе появились цепи: у нас такой привод впервые был реализован на Москвичах с моторами УЗАМ‑412.

Сложные V‑образные двигатели зачастую требуют применения нескольких цепей в приводе ГРМ.
Сложные V‑образные двигатели зачастую требуют применения нескольких цепей в приводе ГРМ.

А когда захотелось облегчить и упростить привод, вместо цепи поставили ремень – в нашей стране первый раз на ВАЗ‑2105.

У обоих типов привода есть и достоинства, и недостатки.

На двигателях недорогих автомобилей ремень оказывается легче, проще и дешевле, чем цепь.
На двигателях недорогих автомобилей ремень оказывается легче, проще и дешевле, чем цепь.

Понятно, что при выборе автомобиля мало кто задумывается о том, что там вращает валы – ремень или цепь. Но лучше все-таки учитывать этот фактор.

К примеру, если профильные форумы никогда не жалуются на малый ресурс цепи в какой-то модели, то для вас цепной привод может оказаться предпочтительнее. Хотя в целом ремень, конечно, современнее.

Достоинства и недостатки цепного и ременного приводов

Цепной привод

Плюсы:
Для первого владельца цепь дешевле в эксплуатации. Регламентных работ по ее замене до 100 тысяч км практически никто не рекомендует.
 Высокий ресурс, особенно для знаменитых двигателей 80–90-х годов с цепями, имеющими два и более ряда.
 Цепь защищена от внешних неблагоприятных факторов, всегда смазана и, при исправном натяжителе, натянута.
 Цепь, благодаря продуманной системе успокоителей и натяжителей, испытывает даже меньшие колебания, чем ремень.
 Цепь – находка для тех, кто ездит мало. Она не нуждается в замене «по возрасту».
 Цепь перед «кончиной» начнет «проситься» на замену повышенным шумом, давая шанс не упустить этот момент.
Минусы:  
Двигатели с цепным приводом несколько тяжелее.
 Цепь надо смазывать.
 Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при недостаточном давлении масла. Особенно актуально для машин с системой Старт-стоп.
 Возможно перескакивание цепи при вращении мотора в обратную сторону, что случается при парковке с включенной передачей на крутом склоне.
 Насос охлаждающей жидкости почти всегда у таких моторов вращает ремень вспомогательных агрегатов. Его по регламенту зачастую не меняют – мол, он не самый важный. Но при его обрыве далеко не уедешь из-за перегрева двигателя.
Встречались в истории двигатели с ресурсом цепи, не превышающим 50 тысяч км.
 Замена цепи на большинстве современных двигателей чрезвычайно сложна. Требуется демонтировать переднюю крышку, в которой часто установлен масляный насос и выполнены каналы с резиновыми уплотнениями.
 Цепь со временем вытягивается. Общая длина увеличивается за счет износа контактных поверхностей каждого звена, что приводит к сбою фаз ГРМ.

Ременный привод

Плюсы:
 Меньший шум.
 Отсутствие резонансных колебаний, так как число зубьев нечетное и некратное количеству зубьев шестерен. Например, у нынешних вазовских моторов – 113 зубьев. Таких моторных цепей не бывает в природе: число звеньев всегда четное.
 Ремень, благодаря своей эластичности, хорошо гасит крутильные колебания.
 Не требует гидравлического натяжителя: ремню достаточно недорогого пружинного устройства.
 Не нуждается в смазке.
 На части моторов его довольно легко осмотреть. Но на некоторых двигателях бывает нужно демонтировать опору силового агрегата.
 Заменить ремень проще. Это можно сделать даже своими силами.
 Масса двигателя с ременным приводом несколько ниже.
Минусы:
 Двигатель с ременным приводом имеет большое число валов, выходящих из масляной полости наружу. Это – большее число сальниковых уплотнений, причем течь из них и будет выводить ремень из строя.
 Ремень боится низких температур и попадания воды.
 Ресурс ремня ограничен не только пробегом, но и временем. Резина склонна к старению.
 На сохранность ремня влияет состояние натяжных и обводящих роликов, а также помпы, которая часто приводится тем же ремнем. Смазка в роликах пересыхает от времени и жары, а помпу выводит из строя применение некачественных охлаждающих жидкостей.
 Требует периодических замен в соответствии с таблицей регламентных работ.
 Ремень рвется мгновенно, зачастую безо всяких предупрежда­ющих звуков.
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Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Количество просмотров 7489
07.09.2024
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