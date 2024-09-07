Этот фактор никто не учитывает при выборе машины с пробегом, а зря!

Эксперты объяснили, какой привод ГРМ надежнее: ременный или цепной

Простейший и надежнейший привод распределительного вала – шестеренчатый. Берем пару шестеренок с числом зубьев в соотношении 1:2 – вот и решение: распредвал всегда будет вращаться вдвое медленнее, чем коленвал. Ломаться нечему: ничего не порвется и не вытянется.

Однако по мере удаления валов друг от друга, а также из-за повышения частоты их вращения понадобилось другое решение – более компактное и с меньшей инерционностью. Так в приводе появились цепи: у нас такой привод впервые был реализован на Москвичах с моторами УЗАМ‑412.

Сложные V‑образные двигатели зачастую требуют применения нескольких цепей в приводе ГРМ.

А когда захотелось облегчить и упростить привод, вместо цепи поставили ремень – в нашей стране первый раз на ВАЗ‑2105.

У обоих типов привода есть и достоинства, и недостатки.

На двигателях недорогих автомобилей ремень оказывается легче, проще и дешевле, чем цепь.

Понятно, что при выборе автомобиля мало кто задумывается о том, что там вращает валы – ремень или цепь. Но лучше все-таки учитывать этот фактор.

К примеру, если профильные форумы никогда не жалуются на малый ресурс цепи в какой-то модели, то для вас цепной привод может оказаться предпочтительнее. Хотя в целом ремень, конечно, современнее.

Достоинства и недостатки цепного и ременного приводов

Цепной привод

Плюсы:

Для первого владельца цепь дешевле в эксплуатации. Регламентных работ по ее замене до 100 тысяч км практически никто не рекомендует.

Высокий ресурс, особенно для знаменитых двигателей 80–90-х годов с цепями, имеющими два и более ряда.

Цепь защищена от внешних неблагоприятных факторов, всегда смазана и, при исправном натяжителе, натянута.

Цепь, благодаря продуманной системе успокоителей и натяжителей, испытывает даже меньшие колебания, чем ремень.

Цепь – находка для тех, кто ездит мало. Она не нуждается в замене «по возрасту».

Цепь перед «кончиной» начнет «проситься» на замену повышенным шумом, давая шанс не упустить этот момент. Минусы:

Двигатели с цепным приводом несколько тяжелее.

Цепь надо смазывать.

Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при недостаточном давлении масла. Особенно актуально для машин с системой Старт-стоп.

Возможно перескакивание цепи при вращении мотора в обратную сторону, что случается при парковке с включенной передачей на крутом склоне.

Насос охлаждающей жидкости почти всегда у таких моторов вращает ремень вспомогательных агрегатов. Его по регламенту зачастую не меняют – мол, он не самый важный. Но при его обрыве далеко не уедешь из-за перегрева двигателя.

Встречались в истории двигатели с ресурсом цепи, не превышающим 50 тысяч км.

Замена цепи на большинстве современных двигателей чрезвычайно сложна. Требуется демонтировать переднюю крышку, в которой часто установлен масляный насос и выполнены каналы с резиновыми уплотнениями.

Цепь со временем вытягивается. Общая длина увеличивается за счет износа контактных поверхностей каждого звена, что приводит к сбою фаз ГРМ.

Ременный привод

Плюсы:

Меньший шум.

Отсутствие резонансных колебаний, так как число зубьев нечетное и некратное количеству зубьев шестерен. Например, у нынешних вазовских моторов – 113 зубьев. Таких моторных цепей не бывает в природе: число звеньев всегда четное.

Ремень, благодаря своей эластичности, хорошо гасит крутильные колебания.

Не требует гидравлического натяжителя: ремню достаточно недорогого пружинного устройства.

Не нуждается в смазке.

На части моторов его довольно легко осмотреть. Но на некоторых двигателях бывает нужно демонтировать опору силового агрегата.

Заменить ремень проще. Это можно сделать даже своими силами.

Масса двигателя с ременным приводом несколько ниже. Минусы:

Двигатель с ременным приводом имеет большое число валов, выходящих из масляной полости наружу. Это – большее число сальниковых уплотнений, причем течь из них и будет выводить ремень из строя.

Ремень боится низких температур и попадания воды.

Ресурс ремня ограничен не только пробегом, но и временем. Резина склонна к старению.

На сохранность ремня влияет состояние натяжных и обводящих роликов, а также помпы, которая часто приводится тем же ремнем. Смазка в роликах пересыхает от времени и жары, а помпу выводит из строя применение некачественных охлаждающих жидкостей.

Требует периодических замен в соответствии с таблицей регламентных работ.

Ремень рвется мгновенно, зачастую безо всяких предупрежда­ющих звуков.