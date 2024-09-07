Два шикарных «немца» наконец обновились: раскрываем подробности

«За рулём» раскрыл подробности о новом поколении моделей Audi A5 и A6

Последний месяц лета компания Audi провела ударно. Сначала представили новое поколение модели А5 в составе лифтбека (который в компании почему-то зовут седаном) и универсала. Опечатки тут нет: марка меняет систему обозначений. Теперь четные индексы зарезервированы для электромобилей, нечетные – для машин с ДВС. Поэтому бывшие «четверки» стали на единицу выше по иерархии.

Audi A5

Фирменный стиль марки сохранен, разве что дверные ручки сделали утопленными в угоду аэродинамике. Прибавка в габаритах заметная: 67 мм в длину, 13 мм в ширину и 80 мм по колесной базе. Но машина стала ниже на 11–18 мм в зависимости от типа кузова – снова ради снижения сопротивления воздуха. Багажник универсала стал при этом чуть меньше, так что почувствовать прибавку должны задние пассажиры.

Audi A5

Но главное – модель перешла на новую архитектуру PPC (Premium Platform Combustion). Базовый мотор 2.0 TFSI настроен всего на 150 сил и сочетается только с передним приводом. Вариант на 204 силы можно заказать с полным приводом quattro ultra с двумя муфтами подключения задних колес. Есть и дизель 2.0 TDI той же мощности. Сразу показали и заряженную Audi S5 (3.0 турбо, 367 л. с.). Всем вариантам положен 7‑ступенчатый преселективный робот.

Интерьер Audi A5

А вот Audi A6 нового поколения – это электромобили. Архитектура PPE (Premium Platform Electric) вообще не предполагает установку ДВС. Тут немцы решились на смелый шаг и добавили в образ двухэтажные фары. В гамме, как и у «пятерки», лифтбек и универсал. Длина – 4930 мм, база – 2950 мм. Традиционный задний багажник дополнен небольшим передним на 27 л.

Audi A6

Передние панели у А5 и А6 практически одинаковые. Изогнутый кластер объединяет дисплеи комбинации приборов (11,9 дюйма) и медиасистемы (14,5 дюйма). За доплату поставят вошедший в моду третий экран для переднего пассажира (10,9 дюйма). Из опций выделим панорамную крышу с автозатемнением и – для электромобилей – «видеозеркала» заднего вида. Пружинную подвеску можно заменить на пневматическую.

Audi A6

«Шестерка» может комплектоваться одним электромотором на 367 сил или двумя суммарной отдачей 428 либо 551 л. с. Последний вариант несет индекс S6 e‑tron. Позже выйдет еще более мощный Audi RS6 e‑tron, который перекроет показатель «эски» – 3,7 с до сотни.

Интерьер Audi A6

Забавный факт: у базовой машины единственный электромотор установлен сзади, поэтому впервые в истории Audi А6 стала заднеприводной. На 95‑киловаттной батарее лифтбек должен проезжать 757 км, универсал – 721 км. У S‑версии с аналогичным аккумулятором запас хода снижается до 676 и 648 км соответственно.

Audi A5 стоит в Германии от 45,2 тысячи евро, А6 – минимум 75,6 тысячи.

Эксперт «За рулем» рассказал о явлении «пробуксовки» в АКП и что к нему приводит в данном материале.