Эти три модели Хонды легко проедут 500 000 км

«За рулем» рассказал про двигатель Honda с ресурсом полмиллиона километров

На вторичном рынке есть немало интересных автомобилей. У некоторых из них может быть очень большой пробег. Но если знать, на какой ресурс способен двигатель под капотом той или иной модели, то можно недорого приобрести автомобиль, который прослужит еще 200-300 тысяч км.

Мы уже рассмотрели двигатели Hyundai и Kia, а также Peugeot и Citroen, которые способны пройти 500 000 км. Сегодня на очереди – двигатель Honda.

Концерн Хонда – признанный мировой лидер по производству высокофорсированных двигателей для автомобилей и мотоциклов.

Народным же двигателем Honda стал бензиновый силовой агрегат R20A без турбонаддува объемом 2 литра. Его выпуск начался в 2006 году.

Бензиновый двигатель Honda R20A

Приятная новость в том, что этот агрегат устанавливался на машины в самых разных кузовах: на хэтчбеки, компактные и среднеразмерные седаны, на универсалы и на кроссоверы. То есть, выбор кузова почти не ограничен.

Применялся двигатель на кроссоверах CR-V, а также на седанах и универсалах Accord и на седанах и хэтчбеках Civic.

Блок двигателя – алюминиевый, мощность, в зависимости от модели, может составлять от 150 до 155 л.с. В моторе используется один распредвал, работающий от цепного привода. Регулировка фаз обеспечивается системой i-VTEC.

Конструкцией ГРМ не предусмотрены гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать зазоры клапанов необходимо каждые 80 тысяч км.

Несмотря на кажущиеся слабенькими характеристики, двигатель вполне способен «намотать» 500 000 км.

Эпоха двигателей-миллионников, к сожалению, навсегда закончилась. Самыми живучими оказываются малообъемные нефорсированные двигатели без турбонаддува и прямого впрыска.

Отношение владельца автомобиля к двигателю может в значительной степени повлиять на его ресурс. Использование качественного масла и регулярность его замены способны вдвое продлить срок службы мотора. Также влияние на продолжительную работу двигателя оказывают соблюдение правил прогрева и отсутствие чрезмерных нагрузок.

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы авто с пробегом до 100 000 км.