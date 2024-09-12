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Ради денег: 16 самых интересных инкассаторских автомобилей

«За рулем» рассказал историю инкассаторских машин и какими они стали сегодня

Первые автомобили, специально предназначенные для перевозки ценностей, появились в США, а точнее, в Чикаго в 1920-х годах. Серийные автобусы защищали от нападения грабителей стальными листами и решетками.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Служба инкассации при Госбанке СССР была создана в 1939 году, но в Советском Союзе на инкассаторов нападали редко, поэтому особого внимания бронированию машин не уделялось.

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Все изменилось с появлением первых коммерческих банков. Именно тогда стали массово закупать бронеавтомобили различных зарубежных компаний, например, германской Eurocom или Armet Armored Vehicles Inc. Ltd., имеющей собственные производства в США и Канаде.

Первые бронеавтомобили российской разработки появились в начале 1990-х годов. Именно в лихие девяностые на машины такого рода возник большой спрос.

Главная задача бронеавтомобиля – как можно скорее увезти с места нападения. Потому у колес есть специальный пластиковый каркас, позволяющий в случае прострела шины оставаться на ходу, а не ехать на диске. Особенность инкассаторских машин – бронированный кузов.

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Согласно общемировым стандартам, существует семь степеней защиты, где первый уровень – это обычная гражданская машина, а «семерка» – бронеавтомобиль для президента.

Машины для инкассации бронируют, как правило, по третьему или четвертому классу защиты. Он может защитить от выстрелов из пистолета, ружья и даже автомата Калашникова.

В нашей фотоподборке – самые необычные и самые массовые машины, которые перевозили или перевозят ценности не только по дорогам нашей страны.

Массовые отечественные автомобили стали базой для создания броневиков. Сегодня все чаще используют так называемое скрытое бронирование, когда броневик внешне ничем не отличается от обыкновенной машины. Инкассаторские машины на базе Нивы фирма «Бронто» начала выпускать в 1995 году.
Инкассаторский RAF-Labbe от французской фирмы Labbe на базе микроавтобуса РАФ-2203. В 1988 году несколько десятков таких машин поступили на службу в «Росинкас». Тогда же появился и первый ГОСТ, регламентирующий спецокраску и использование спецсигналов инкассаторских броневиков.
Недостаток инкассаторских машин старались восполнить отечественные производители. Этот Коналю-2963 на шасси «буханки» собран в Набережных Челнах фирмой «Коналю» (конструкционный алюминий). Компания создавалась для разработки и производства машин для инкассации.
Этот автомобиль скрытого бронирования СБА-2М-С построен на базе УАЗ-3741 и его модификаций, производится корпорацией «Защита».
Броневик ШЗСА-3939 на шасси УАЗ-31512, разработанный НАМИ и ТОО «Крона», начали выпускать в Чувашии в 1994 году. Один из экземпляров стоит на вечной стоянке перед зданием объединения «Росинкас» в Волгограде.
Информации о ШЗСА-3939 немного. Собирали автомобиль до второй половины девяностых, и большая часть машин уже списана. Несколько автомобилей были переданы армии для военных операций в Чечне.
ГАЗ-3934 СИАМ (Специальный Инкассаторский АвтоМобиль) создан специалистами Горьковского автозавода и Арзамасским машиностроительным предприятием для транспортировки ценностей массой до 1,5 тонны. Ходовая часть СИАМа от БТР-80, бронекорпус арзамасские специалисты спроектировали с нуля.
Американская Dunbar Armored – крупнейшая частная компания по производству бронеавтомобилей. Первый ее броневик появился в 1923 году. Она же была в центре скандала в 1997 году, когда из ее машины было похищено 19 млн долларов. На фото – бронеавтомобиль на базе грузовика Internacional.
Еще один броневик на базе грузовика Freightliner. У автомобиля повышен класс бронирования, в передней части установлен отвал для преодоления завалов. По бокам корпуса расположены бойницы. В машине установлена спутниковая навигация, чтобы его можно было отследить.
БМД-28731 спроектирован компанией «БМД» на базе УАЗа Хантер. Бронемобиль предназначен для перевозки наличности общим весом до 500 кг. Элементы защиты салона и топливного бака сделаны из высокопрочной стали. Машина может иметь как второй, так и третий класс защиты.
АС-1913 Ладога разработан в санкт-петербургском дизайн-центре «Стиль» и построен на агрегатах УАЗа. Двигатель – ЗМЗ. Компания «Автостиль» начала выпуск этой машины в 1992-1993 годах. Сейчас автомобиль уже не производят.
На базе КАМАЗов тоже немало инкассаторских машин. Скажем, КАМАЗ-53212 Банка России работал в Санкт-Петербурге. Перевозил ценности Монетного двора Гознака. На борт такой автомобиль может взять до девяти тонн.
Так называемые статусные инкассаторские автомобили, то есть построенные на базе шасси иностранного производства, появились во второй половине 1990-х годов. Этот бронированный Ford Ranger, носящий имя Ирбис, построен компанией «ГАС» из Санкт-Петербурга.
ГАЗель стала самым массовым инкассаторским автомобилем. С 1996 года бронированные ГАЗели делали под заказ, а с 1998-го началось серийное производство. Сейчас завод выпускает также бронированные Соболи и Баргузины.
Один из самых массовых инкассаторских автомобилей, построенный на базе Форда Transit.
Концепт SYNUS — будущее инкассаторских автомобилей. Когда автомобиль стоит на месте, инкассатор, сидящий внутри, может активировать безопасный режим, закрыв стальными шторками стекла. Задняя дверь из толстой стали, окна не опускаются и сделаны из пуленепробиваемого стекла.
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Фото:Компании-производители
Количество просмотров 14440
12.09.2024
Фото:Компании-производители
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