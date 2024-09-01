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Топ-5 крутых советских грузовиков, которые обожали за рубежом

Вышло видео о грузовиках СССР, которые выпускались и продавались в других странах

Восточная Европа, Африка, Латинская Америка – в эти регионы наши грузовики уходили тысячами, их ценили и уважали за надежность и производительность, которые они обеспечивали. Рекордсмен тут, конечно, ГАЗ-51. Причем его не только экспортировали за рубеж, но и выпускали в других странах.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В Польше «пятьдесят первый» под именем Lublin делали c 1951 по 1958 год, а сразу по окончании выпуска был развернут выпуск в Китае – уже под названием Yuejin машина собиралась аж до 1987 года и разошлась тиражом почти 162 000 машин. Кроме того, в Северной Корее модель тоже выпускалась – как Syngri 58.

А в Финляндии, где до середины 1960-х западных грузовиков было мало из-за недостатка валюты, были даже особые версии ГАЗ-51 — например, с более длинным кузовом. А какие еще грузовики обрели международную славу? Смотрим!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1500
01.09.2024
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