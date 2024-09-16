Changan Eado Plus или Livan S6 Pro? Тест седанов в цифрах
Стоимость Changan Eado Plus и Livan S6 Pro, которые побывали на сравнительном тес-драйве «За рулем», стоят одинаково – от 2,2 млн рублей с учетом скидок. А еще у них одинаковая длина – 4,73 метра. И на этом общие черты у седанов заканчиваются. И вот чем отличаются эти автомобили.
Данные производителей
|
|
Changan Eado Plus
|
Livan S6
|
Снаряженная масса
|
1415 кг
|
1425 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,3 с
|
8,4 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 53 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
Средний расход топлива
|
5,6 л/100 км
|
6,3 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1598 см³
|
1499 см³
|
Мощность
|
110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин
|
128 кВт /174 л. с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 2000–4000 об/мин
|
290 Н·м при 3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,21 / 3,11 / 1,72 / 1,27 / 1,27 / 1,05 / 0,89 / 3,66
|
3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91
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3,84–3,04
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / поперечная упругая балка
|
McPherson / поперечная упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/50 R17
|
205/50 R17
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Changan Eado Plus
|
10 000 км или 12 месяцев*
|
3 года или 100 000 км пробега
|
171
|
Livan S6 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
80
* ТО-1 проводится при 5000 км
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Changan Eado Plus
|
Livan S6 Pro
|
Капот
|
120–135
|
н. д.
|
Крыло переднее
|
120–130
|
95–105
|
Крыло заднее
|
135–145
|
95–105
|
Дверь передняя
|
120–130
|
100–110
|
Дверь задняя
|
125–145
|
95–105
|
Дверь багажника
|
135–145
|
90–105
Экспертная оценка автомобилей*
|
Модель
|
Changan Eado Plus
|
Livan S6 Pro
|
Рабочее место водителя
|
|
Сиденье
|
8
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,33
* Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Конкурентное окружение
|
Модель
|
Длина, мм
|
Мощность, л.с.
|
Цена, ₽
|
Москвич 6
|
4770
|
136–174
|
от 2 136 000
|
BAIC U5 Plus
|
4660
|
105
|
от 2 080 000
|
Geely Emgrand
|
4638
|
122
|
от 2 009 990
|
JAC J7
|
4772
|
136
|
от 1 999 000
|
Kaiyi E5
|
4670
|
147
|
от 2 195 000
|
Omoda S5
|
4644
|
113–147
|
от 2 249 900
|
Omoda S5 GT
|
4691
|
150
|
от 2 759 900
- А если сравнить полноприводный Geely Atlas и переднеприводный, то кто из них окажется лучше? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
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