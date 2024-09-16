Changan Eado Plus или Livan S6 Pro? Тест седанов в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник по Changan Eado Plus и Livan S6 Pro

Стоимость Changan Eado Plus и Livan S6 Pro, которые побывали на сравнительном тес-драйве «За рулем», стоят одинаково – от 2,2 млн рублей с учетом скидок. А еще у них одинаковая длина – 4,73 метра. И на этом общие черты у седанов заканчиваются. И вот чем отличаются эти автомобили.

Данные производителей

Changan Eado Plus Livan S6

Pro Снаряженная масса 1415 кг 1425 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,3 с 8,4 с Максимальная скорость 200 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 53 л АИ-92...95 / 55 л Средний расход топлива 5,6 л/100 км 6,3 л/100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1598 см³ 1499 см³ Мощность 110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин 128 кВт /174 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 2000–4000 об/мин 290 Н·м при 3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,21 / 3,11 / 1,72 / 1,27 / 1,27 / 1,05 / 0,89 / 3,66 3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91 Главная

передача 3,84–3,04 4,65–3,44 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / поперечная упругая балка McPherson / поперечная упругая балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 215/50 R17 205/50 R17

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Changan Eado Plus 10 000 км или 12 месяцев* 3 года или 100 000 км пробега 171 Livan S6 Pro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 80

* ТО-1 проводится при 5000 км

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Eado Plus Livan S6 Pro Капот 120–135 н. д. Крыло переднее 120–130 95–105 Крыло заднее 135–145 95–105 Дверь передняя 120–130 100–110 Дверь задняя 125–145 95–105 Дверь багажника 135–145 90–105

Экспертная оценка автомобилей*

Модель Changan Eado Plus Livan S6 Pro Рабочее место водителя Сиденье 8 8 Органы управления 9 8 Обзор 8 9 Салон Передняя часть 9 8 Задняя часть 9 8 Багажник 9 8 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 8 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 8 9 Плавность хода 8 9 Климат 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 9 8 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,33 8,33

* Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Конкурентное окружение

Модель Длина, мм Мощность, л.с. Цена, ₽ Москвич 6 4770 136–174 от 2 136 000 BAIC U5 Plus 4660 105 от 2 080 000 Geely Emgrand 4638 122 от 2 009 990 JAC J7 4772 136 от 1 999 000 Kaiyi E5 4670 147 от 2 195 000 Omoda S5 4644 113–147 от 2 249 900 Omoda S5 GT 4691 150 от 2 759 900

А если сравнить полноприводный Geely Atlas и переднеприводный, то кто из них окажется лучше? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.