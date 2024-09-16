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Changan Eado Plus или Livan S6 Pro? Тест седанов в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник по Changan Eado Plus и Livan S6 Pro

Стоимость Changan Eado Plus и Livan S6 Pro, которые побывали на сравнительном тес-драйве «За рулем», стоят одинаково – от 2,2 млн рублей с учетом скидок. А еще у них одинаковая длина – 4,73 метра. И на этом общие черты у седанов заканчиваются. И вот чем отличаются эти автомобили.

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Данные производителей

Changan Eado Plus

Livan S6
Pro

Снаряженная масса

1415 кг

1425 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,3 с

8,4 с

Максимальная скорость

200 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 53 л

АИ-92...95 / 55 л

Средний расход топлива

5,6 л/100 км

6,3 л/100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1598 см³

1499 см³

Мощность

110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин

128 кВт /174 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 2000–4000 об/мин

290 Н·м при 3500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,21 / 3,11 / 1,72 / 1,27 / 1,27 / 1,05 / 0,89 / 3,66

3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91

Главная
передача

3,84–3,04

4,65–3,44

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / поперечная упругая балка

McPherson / поперечная упругая балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

215/50 R17

205/50 R17

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Changan Eado Plus

10 000 км или 12 месяцев*

3 года или 100 000 км пробега

171

Livan S6 Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

80

* ТО-1 проводится при 5000 км

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Eado Plus

Livan S6 Pro

Капот

120–135

н. д.

Крыло переднее

120–130

95–105

Крыло заднее

135–145

95–105

Дверь передняя

120–130

100–110

Дверь задняя

125–145

95–105

Дверь багажника

135–145

90–105

Экспертная оценка автомобилей*

Модель

Changan Eado Plus

Livan S6 Pro

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

Органы управления

9

8

Обзор

8

9

Салон

Передняя часть

9

8

Задняя часть

9

8

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

8

9

Плавность хода

8

9

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,33

8,33

* Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Конкурентное окружение

Модель

Длина, мм

Мощность, л.с.

Цена,

Москвич 6

4770

136–174

от 2 136 000

BAIC U5 Plus

4660

105

от 2 080 000

Geely Emgrand

4638

122

от 2 009 990

JAC J7

4772

136

от 1 999 000

Kaiyi E5

4670

147

от 2 195 000

Omoda S5

4644

113–147

от 2 249 900

Omoda S5 GT

4691

150

от 2 759 900

  • А если сравнить полноприводный Geely Atlas и переднеприводный, то кто из них окажется лучше? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.
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Тимкин Юрий
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 1
16.09.2024
Фото:
Кульнев Александр
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