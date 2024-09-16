Надежный автомат, 92-бензин, просторный салон – японский кроссовер от 650 тысяч

«За рулем» указал на кроссовер Suzuki, который почти никогда не ломается

В сравнении со своими ровесниками выпуска 2005-5015 годов Suzuki Grand Vitara JT выглядит несколько старомодно. Но, несмотря на это, модель очень надежная. Именно поэтому на вторичке такие автомобили стоят достаточно дорого для своего возраста – от 650 тысяч рублей за 16-летний кроссовер и до 1,8 млн рублей за 10-летний.

Vitara комплектуется бензиновыми двигателем JB420 объемом 2 литра и мотором JB424 объемом 2,4 литра. Эти агрегаты работают на бензине АИ-92, а их ресурс составляет несколько сотен тысяч километров.

Suzuki Grand Vitarа JT обновляли в 2008 и 2010 годах. При втором рестайлинге с двери багажника автомобиля убрали запасное колесо, что уменьшило габаритную длину кроссовера на 200 мм.

Что касается дизельных двигателей объемом 1,9 литра и бензиновых моторов 1.6 и 3.2, то у нас они встречаются крайне редко.

На Suzuki Grand Vitara устанавливались на выбор либо 5-ступенчатая механика, либо 5-ступенчатый автомат.

Судя по отзывам, АКПП хвалят даже больше, чем механику, однако механическая коробка тоже отличается высокой степенью надежности.

Интерьер кроссовера простоват, но достаточно практичный, чтобы отвечать современным требованиям.

Наиболее уязвимым узлом в этом автомобиле считается передний редуктор, через сапун которого, при проезде глубоких луж, внутрь редуктора попадет вода. Для решения этой проблемы владельцы Suzuki Grand Vitara надевают на сапун трубку, второй конец которой выводят в подкапотное пространство.

Также из-за форсирования водных преград может пострадать электропривод селектора режимов трансмиссии, расположенный в раздатке.

В целом, что касается внедорожных возможностей, эта машина имеет хорошие показатели. Именно поэтому при выборе автомобиля велик риск нарваться на повидавший виды кроссовер от любителя экстремального вождения.

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