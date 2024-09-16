#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Надежный автомат, 92-бензин, просторный салон – японский кроссовер от 650 тысяч

«За рулем» указал на кроссовер Suzuki, который почти никогда не ломается

В сравнении со своими ровесниками выпуска 2005-5015 годов Suzuki Grand Vitara JT выглядит несколько старомодно. Но, несмотря на это, модель очень надежная. Именно поэтому на вторичке такие автомобили стоят достаточно дорого для своего возраста – от 650 тысяч рублей за 16-летний кроссовер и до 1,8 млн рублей за 10-летний.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Vitara комплектуется бензиновыми двигателем JB420 объемом 2 литра и мотором JB424 объемом 2,4 литра. Эти агрегаты работают на бензине АИ-92, а их ресурс составляет несколько сотен тысяч километров.

Suzuki Grand Vitarа JT обновляли в 2008 и 2010 годах. При втором рестайлинге с двери багажника автомобиля убрали запасное колесо, что уменьшило габаритную длину кроссовера на 200 мм.
Suzuki Grand Vitarа JT обновляли в 2008 и 2010 годах. При втором рестайлинге с двери багажника автомобиля убрали запасное колесо, что уменьшило габаритную длину кроссовера на 200 мм.

Что касается дизельных двигателей объемом 1,9 литра и бензиновых моторов 1.6 и 3.2, то у нас они встречаются крайне редко.

Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

На Suzuki Grand Vitara устанавливались на выбор либо 5-ступенчатая механика, либо 5-ступенчатый автомат.

Судя по отзывам, АКПП хвалят даже больше, чем механику, однако механическая коробка тоже отличается высокой степенью надежности.

Интерьер кроссовера простоват, но достаточно практичный, чтобы отвечать современным требованиям.
Интерьер кроссовера простоват, но достаточно практичный, чтобы отвечать современным требованиям.

Наиболее уязвимым узлом в этом автомобиле считается передний редуктор, через сапун которого, при проезде глубоких луж, внутрь редуктора попадет вода. Для решения этой проблемы владельцы Suzuki Grand Vitara надевают на сапун трубку, второй конец которой выводят в подкапотное пространство.

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen

Также из-за форсирования водных преград может пострадать электропривод селектора режимов трансмиссии, расположенный в раздатке.

В целом, что касается внедорожных возможностей, эта машина имеет хорошие показатели. Именно поэтому при выборе автомобиля велик риск нарваться на повидавший виды кроссовер от любителя экстремального вождения.

  • Чугунный блок, 113 сил, цепь на 300 тысяч км... — найден надежный китайский кроссовер за 1,5 млн.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Кацубо Игорь
Фото:Suzuki
Количество просмотров 175039
16.09.2024
Фото:Suzuki
Поделиться:
Оцените материал:
-2

Отзывы о Suzuki Grand Vitara ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Grand Vitara  2008
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Недостатки:
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Комментарий:
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.
+6