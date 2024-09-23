Инспектор проводит досмотр авто без понятых – это нарушение?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Обязаны ли присутствовать понятые, когда сотрудник ГАИ досматривает автомобиль?
Федор Дзагоев, Вологодская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Если вы имеете в виду досмотр транспортного средства как одну из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, которое осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения), то в соответствии со статьей 27.9 КоАП РФ он осуществляется уполномоченными законом должностными лицами в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.
Иными словами, если осуществляется видеозапись, присутствие понятых не требуется.
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