Экономичное решение проблемы с кондиционером – расклад по финансам

Citroen C4 из автопарка «За рулем проехал за 11 лет 126,5 тыс. км

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга

– ПСМА Рус, Калуга Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013

– с июня 2013 Пробег на момент отчета – 126 500 км

В первый же жаркий день в пробке выключился кондиционер. Правда, едва автомобиль набрал приличную скорость, он вновь заработал, но не очень убедительно.

Понятно, что кондиционер выключался, чтобы снизить нагрузку на систему охлаждения. Несколько дней пользовался прибором по противоестественному алгоритму: в пробках выключал, а когда радиатор прилично обдувался встречным потоком – включал.

Попытка промыть радиатор кондиционера привела к его разрушению. Срок пришел – машине больше десяти лет. Оригинальный радиатор стоит больше 30 тысяч рублей.

Следуя советам специалистов, подобрали оптимальный аналог за 8840 рублей. Вместе с хладагентом, промывкой радиатора системы охлаждения ремонт обошелся в 9579 рублей. По нынешним временам – терпимо. А холодит теперь как новый!

Попытка промыть радиатор кондиционера привела к его разрушению

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