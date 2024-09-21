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Экономичное решение проблемы с кондиционером – расклад по финансам

Citroen C4 из автопарка «За рулем проехал за 11 лет 126,5 тыс. км

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

  • Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013
  • Пробег на момент отчета – 126 500 км
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Веста и жаркое лето 2024: новые проблемы и новые расходы

В первый же жаркий день в пробке выключился кондиционер. Правда, едва автомобиль набрал приличную скорость, он вновь заработал, но не очень убедительно.

Понятно, что кондиционер выключался, чтобы снизить нагрузку на систему охлаждения. Несколько дней пользовался прибором по противоестественному алгоритму: в пробках выключал, а когда радиатор прилично обдувался встречным потоком – включал.

Куда утекает антифриз: три причины попасть на деньги

Попытка промыть радиатор кондиционера привела к его разрушению. Срок пришел – машине больше десяти лет. Оригинальный радиатор стоит больше 30 тысяч рублей.

Следуя советам специалистов, подобрали оптимальный аналог за 8840 рублей. Вместе с хладагентом, промывкой радиатора системы охлаждения ремонт обошелся в 9579 рублей. По нынешним временам – терпимо. А холодит теперь как новый!

Попытка промыть радиатор кондиционера привела к его разрушению
Попытка промыть радиатор кондиционера привела к его разрушению

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Канунников Сергей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4
21.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Citroen C4 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+33