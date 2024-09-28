Пара резинок – и снять масляный фильтр будет проще простого

Читатель «За рулем» усовершенствовал съемник масляного фильтра

Для замены масляного фильтра на своей Весте использую съемник типа «краб». При перестановке ключа или обратном ходе трещотки «закручивание» лапок съемника ослабляется. Люфт съедает полезный угол поворота ключа, что в ограниченном пространстве неудобно. Приходится второй рукой удерживать съемник от ослабления и падения.

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Решил проблему, намотав на лапки две канцелярские резинки. Теперь лапки прижаты к фильтру, что убирает люфт и позволяет съемнику держаться на корпусе.

А. Коршунов, г. Алексин

Вот как можно улучшить съемник масляного фильтра Отсутствие люфта позволяет съемнику держаться на корпусе фильтра

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.