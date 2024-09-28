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Пара резинок – и снять масляный фильтр будет проще простого

Читатель «За рулем» усовершенствовал съемник масляного фильтра

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Для замены масляного фильтра на своей Весте использую съемник типа «краб». При перестановке ключа или обратном ходе трещотки «закручивание» лапок съемника ослабляется. Люфт съедает полезный угол поворота ключа, что в ограниченном пространстве неудобно. Приходится второй рукой удерживать съемник от ослабления и падения.

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Решил проблему, намотав на лапки две канцелярские резинки. Теперь лапки прижаты к фильтру, что убирает люфт и позволяет съемнику держаться на корпусе.

А.Коршунов, г. Алексин

Вот как можно улучшить съемник масляного фильтра
Отсутствие люфта позволяет съемнику держаться на корпусе фильтра

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Ревин Алексей
Фото:А. Коршунов
Количество просмотров 10
28.09.2024
Фото:А. Коршунов
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