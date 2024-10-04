Когда камеры начнут штрафовать водителей без «автогражданки»?

Эксперт «За рулем» выяснил, что мешает ежедневно наказывать за отсутствие ОСАГО

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что россиян могут начать штрафовать за езду без ОСАГО каждый день?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Правда. Готовят поправки в КоАП РФ, согласно которым штраф за отсутствие у водителя полиса ОСАГО можно выносить не более одного раза в сутки. Когда это заработает – непонятно, старт автоматической фиксации такого нарушения уже долго откладывают. Но именно под нее редактируют законы.

Наличие полиса по номерным знакам автомобиля будут проверять камеры. У живых инспекторов такая функция, видимо, тоже останется, потому не исключены накладки. После штрафа, выписанного инспектором, свой штраф может вынести и камера, которой о первом за сутки штрафе ничего не известно. Или наоборот.

Сегодня законы позволяют штрафовать «за ОСАГО» сколь угодно часто. Но за весь 2023 год вынесено около 2 млн штрафов, тогда как число водителей без ОСАГО превышает 3 млн.

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