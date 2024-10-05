Сбить врага на скорости 500 метров в секунду – новый калибр трех стихий

«За рулем» рассказал об универсальной боевой машине 2С38 «Деривация»

Точность и мощность вместо плотности

Ракета – изделие точное, но применять ее экономически выгодно далеко не по всем летательным аппаратам. Скажем, многие беспилотники и другие цели куда рациональнее сбивать снарядами. Какими? Устойчивое представление о самоходной зенитной артиллерии ведет к «шилкообразным» комплексам со стволами относительно небольших калибров. То есть к шасси с несколькими скорострельными пушками, обеспечивающими высокую плотность огня.

Но есть и другой путь: уменьшение числа стволов с одновременным увеличением калибра (то есть мощности боеприпасов) и радикальным повышением точности. Его стало куда проще воплотить на современном технологическом уровне. Так наметился возврат к подзабытому калибру 57 миллиметров, который помимо «воздушных специальностей» силен и в бронебойном деле.

На шасси БМП-3

Новейшая боевая машина нашей армии с орудием калибра 57 миллиметров получила имя «Деривация» и индекс 2С38. Назначение новинки зашифровано в названии — зенитно-артиллерийский комплекс.

Орудие «Деривации» может отрабатывать по воздушным целям, летящим со скоростью до 500 метров в секунду.

Его основная задача — борьба с беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами, ударными элементами высокоточного оружия, вертолетами, самолетами тактической авиации. Расширенный набор возможностей тоже востребован в войсках — работа по наземным и надводным легкобронированным целям.

«Деривация» базируется на подвижном и маневренном шасси БМП-3. Корпус боевой машины пехоты с дополнительными бронепанелями и возможностью установки блоков динамической защиты надежно укрывает экипаж из трех человек (командир, механик-водитель, оператор) от осколков и пуль. В том числе крупнокалиберных.

Ходовая часть унифицирована с БМП: за проходимость отвечают гусеницы. В моторно-трансмиссионном отделении установлен 26,5-литровый барнаульский дизель семейства УТД мощностью от 500 до 660 л.с. в зависимости от модификации. Максимальная скорость «Деривации» достигает 70 км/ч, запас хода — не менее 600 км.

Люки экипажа и приборы наблюдения перископического типа расположены в передней части корпуса.

Снаряды нового поколения

Вооружение скомпоновано в необитаемом модуле. Главный калибр комплекса — стабилизированная в двух плоскостях 57-мм автоматическая пушка 2А90. Скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.

В основе «Деривации» — корпус и ходовая БМП-3. Зенитно-артеллирийскому комплексу сохранили плавучесть.

Максимальная дальность стрельбы достигает 9,5 км. Угол наведения по вертикали составляет от -5 до +75 градусов, по горизонтали — 360 градусов.

Боекомплект содержит 148 унитарных снарядов 57х348 мм. В номенклатуре боеприпасов есть перспективные разработки: многофункциональный снаряд 3УО8 с программируемым взрывателем, позволяющим устанавливать дистанцию подрыва, управляемый осколочно-фугасный 3УО7 (мощность на уровне 76 мм артиллерийских снарядов) и подкалиберный бронебойный 3УБМ22 (ему не может противостоять ни одна БМП НАТО).

Кроме того, орудие может стрелять зенитными осколочными боеприпасами семейства УОР-281 с ударными и неконтактными взрывателями и бронебойными снарядами УБР-281 от советского зенитного 57-мм орудия С-60.

Вспомогательным вооружением дистанционно-управляемого модуля «Деривации» является 7,62-мм пулемет Калашникова 6П7К с боекомплектом 750 патронов и дымовые гранатометы. Комплекс 2С38 может вести огонь как с места, так и на ходу.

Дистанционно управляемый 7,62-мм пулемет ПКТМ смонтирован на необитаемом модуле с вооружением.

В режиме радиомолчания

В нынешней ситуации любое излучение означает демаскировку артсистемы. Поэтому «Деривация» оснащена прицельно-разведывательной системой пассивного типа без излучающей радиолокационной станции.

«Глаза» зенитно-артиллерийской системы — оптико-электронный прицельный комплекс ОЭС ОП.

На борту боевой машины установлен оптикоэлектронный комплекс ОЭС ОП разработки белорусского ОАО «Пеленг». В его составе — лазерный дальномер, телевизионный и тепловизионный каналы. В результате обеспечено круглосуточное наблюдение на 360 градусов, секторный обзор, обнаружение целей на дальности до 10 километров, наведение управляемых снарядов по лазерному каналу, что исключает противодействие со стороны средств радиоэлектронной борьбы противника.

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