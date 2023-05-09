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Производство боевых машин увеличили в разы

Российский ОПК в несколько раз нарастили производство БМП-3 для СВО.

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Боевая машина пехоты третьего поколения выпускается на «Курганмашзаводе», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». В начале мая предприятие передало Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, производство которых увеличилось в несколько раз.

«"Курганмашзавод" отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год», – говорится в сообщении «Ростеха».

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Объемы производства увеличились и на волгоградской площадке «Курганмашзавода», где производится капитальный ремонт боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д – в два раза.

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«Предприятия Ростеха вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. "Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода: если в прошлом году на работу принято более 1 тысячи человек, то в первом квартале текущего года – уже почти 1200. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами», – рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех, член Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

БМП-3 оснащается орудием 2А70 калибра 100 мм, автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм и пулеметами.

Фото: Александр Уткин / «Ростех»

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