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Анастасия Туман: «Покупать технику в Китае физлицу – неразумно»

Известный автоблогер рассказала о своем опыте перегона седельного тягача из КНР

Глядя на эту хрупкую девушку, сложно себе представить, что вот уже почти десять лет Анастасия Туман занимается перегоном автомобилей. И делает это, кстати, весьма успешно и зрелищно – сегодня за ее путешествиями следит порядка 15 млн подписчиков.

Новый проект блогера весьма амбициозен. Девушка задалась целью перегнать седельный тягач Mercedes-Benz Actros из Китая в Россию. В своем интервью для «За рулем» Анастасия Туман рассказала о тонкостях покупки коммерческого транспорта в Китае, о менталитете местных продавцов и об отношении водителей к девушкам-дальнобойщикам.

– Анастасия, вы ремонтируете машины с 19 лет. То есть ваша история – про то, как девушка увлеклась автомобильной темой еще до того, как это стало мейнстримом. Как так получилось?

– В какой-то момент я открыла категорию B и села за руль старой отечественной машины, даже двух. Одна из них – Нива 1977 года. Обе постоянно ломались – то одно, то другое. А я банально не могла даже поменять колесо. Количество всех этих поломок и постоянная необходимость обращаться к мужчинам за ремонтом мне знатно поднадоели. Я поняла, что нужно что-то с этим делать. А именно – научиться все делать самой. Так я устроилась в автосервис – и все закрутилось.

– Широкую известность вы обрели благодаря перегонам в Россию иномарок из разных стран. Почему вы заняли именно эту нишу? Был ли это чей-то совет или стечение обстоятельств?

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– В начале 2023 года возникла идея изучить авторынок ОАЭ. Тогда был бум на привоз автомобилей из Эмиратов. Я отправилась туда, сделала много роликов и поняла, что покупка там не так сложна. Мне захотелось не просто отправить машину на автовозе, а пригнать ее своими силами из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию, Ирак, Иран. А потом уже в России через Армению, Грузию или Азербайджан.

Когда я поделилась своими планами с супругом, он сказал, что я сошла с ума. Во-первых, было непонятно, какая ситуация с пересечением мусульманских стран – пропустят ли меня, ведь между Ираном и Ираком есть многолетний конфликт. Во-вторых, в Саудовскую Аравию путь мне был заказан, поскольку на тот момент девушки за рулем ездить там не могли.

– Но, судя по всему, трудности на старте вас не испугали?

– Нет, я начала собирать информацию и расспрашивать людей с опытом. Оказалось, что все достаточно проходимо. И я отправилась в путь, но не через все страны, которые изначально были намечены в маршруте. Я поехала сразу напрямую в Иран и там сделала визы. Затем путь лежал через Армению в Грузию, а потом – в Россию. Это был первый подобный перегон, и видеоролики о нем набрали огромное количество просмотров.

– Что ж, теперь вы – блогер с серьезным опытом. Кстати, недавно вы запустили новый проект и отправились в свое первое грузовое путешествие. Вы перегнали новенький седельный тягач Mercedes-Benz Actros из китайского города Хэйхэ в Россию. Почему Китай – понятно. Но как возникла идея перегнать именно грузовик?

– В 2023 году мы ехали на двух машинах из Владивостока в Москву и побывали в Благовещенске. Это город на границе с Китаем, откуда перегоняется огромное количество техники: тягачи, самосвалы, углевозы, различные экскаваторы и т.д. И вот тогда возникла идея тоже отправиться в Китай. Не просто взять автомобиль в приграничном городе, а самой поехать в Китай и узнать, как там это все происходит.

Спустя год мои подписчики уже смогли наблюдать за всем процессом на моем YouTube-канале: как я отправилась в Китай, что для этого сделала, как открывала визу, как проходила обучение. Естественно, мне понадобилось открыть категорию С. На это ушло почти полгода. Учиться на нее гораздо меньше, но я со своими переездами и перегонами все время пропускала занятия. Теперь каждое воскресенье на моем канале выходит новая серия о перегоне и разных рынках моего маршрута. За это время я перегоняла уже два тягача.

– Получить категорию на фуру – не самая типичная ситуация для девушки. Сотрудники ГАИ как на экзамене реагировали?

– Когда я пришла сдавать экзамен по теории, то вопросов ни у кого не возникло. Удивление возникало позже, уже на практике вождения. В то же время сотрудники ГАИ меня подбадривали и говорили, что все получится. Правда, с первого раза ничего не получилось. Я запорола экзамен, потому что не вовремя включала поворотники. Но со второго раза сдать на категорию С удалось.

– Вернемся к путешествию в КНР. На ваш взгляд, в чем специфика покупки авто в Китае? Чем подход местных продавцов отличается от российского?

– Первое, что я для себя отметила, – так это то, что покупать коммерческую грузовую технику в Китае физлицу неразумно. Цена будет одинаковой что для фирмы, что для физлица. А когда привозишь эту технику в Россию, ты должен оплатить НДС, пошлину и коммерческий сбор. И вот тут, что называется, почувствуйте разницу. При оформлении машины на юрлицо таможенные расходы составят 30% от стоимости автомобиля. А на физлицо, как я изначально планировала, – 48%.

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Еще одно отличие в том, что местные китайские продавцы тщательно пытаются скрыть реальную стоимость своей грузовой техники, потому что они в доле с российскими предпринимателями. Вот такая история. И они все время говорят, что все цены нужно узнавать в России. Но мне все же удалось выяснить реальную стоимость машин благодаря китайским сайтам именно заводов-изготовителей. В своих роликах я об этом тоже рассказала.

– Берем ваши наблюдения на заметку. А про китайский автопром в целом что скажете – брать или не брать?

– Для большинства сейчас выбор невелик. Проще всего пойти в автосалон и купить машину там, чтобы была гарантия. Кстати, в поездке я заметила вот такую вещь: в Китае практически нет китайских марок. В процентном соотношении это примерно 80 на 20, где 80% приходятся на разные европейские, японские и корейские марки.

Все потому, что Toyota, Honda, Volkswagen, Mercedes и BMW либо просто собираются в Китае, либо на 50% или даже полностью состоят из китайских комплектующих. По факту это тот же китайский автопром, только с более привычным для большинства людей логотипом.

– В поездке из Китая вы примерили на себя новый статус дальнобойщика. Считается, что их коммьюнити – это такая тусовка только для своих. Это правда? Насколько сложно было в нее вписаться и в чем это проявлялось?

– Меня в этом комьюнити приняли достаточно добродушно, потому что очень много моих подписчиков работают дальнобойщиками. Когда я останавливалась на точках, на заправках или у кафе, часто подходили ребята, которые работают в этой сфере, и говорили, что знают меня. Они давали советы, рассказывали про полезные приложения для поиска нужных мест в пути с отзывами и ценами: шиномонтажек, стоянок, кафе и т.д.

Сначала я думала, что навигатор «Яндекс Карты» создан только для легковых автомобилей. Но оказалось, что в настройках можно указать «грузовик» и ориентироваться в дорогах. Где платные и бесплатные участки трассы, где какой тип покрытия и насколько удобно по нему ехать. В общем, зайти в сообщество получилось довольно легко, да еще я получила кучу лайфхаков.

– Ваш новый проект призван показать, что дальнобойщик – не только мужская профессия. Тем не менее, случалось ли вам во время поездки ловить себя на мысли: «Блин, мужчине здесь, конечно, было бы полегче». При каких обстоятельствах?

– Знаете, некоторые мои подписчики отметили, что я не дальнобойщик. Я же еду без прицепа или без полуприцепа. Какой я дальнобойщик? Но в моем понимании дальнобойщик – это тот, кто преодолевает большие расстояния. Поэтому не важно, с прицепом ты или нет, ты – дальнобойщик. У меня не было каких-то сильных сложностей в пути, поэтому и мыслей о том, что кому-то здесь было бы легче, не было. Я просто упертая, поэтому легко не сдаюсь.

– Вообще чужие деньги считать не принято, но очень интересно😀 Если не секрет, какую сумму вам пришлось вложить на старте в раскрутку канала? В какой момент вы поняли, что блогерство – это не просто хобби, но и источник реального дохода?

– Первые два года, с 2015 по 2017, я работала в автосервисе и параллельно мы с мужем снимали контент, вкладывали деньги в рекламу у крупных блогеров. А уже в 2017 году мы начали полноценно зарабатывать и непрерывно расти. В 2019 году мы наконец-то взяли себе оператора, а потом и монтажера. На сегодняшний день в нашей команде 12 человек. Поэтому это уже не просто хобби, а бизнес который приносит хорошие деньги и может кормить не только нас с мужем, но и целую команду профессионалов.

– Сейчас судьба многих онлайн-платформ находится под вопросом (взять хотя бы YouTube). У вас есть какой-то «план Б» на случай блокировки?

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– Я не очень переживаю из-за возможной блокировки YouTube, потому что веду много соцсетей. У меня большое ВК-сообщество, а также есть TikTok, ВК, Telegram-канал.

Недавно воскресили наш Rutube-канал, который мы зарегистрировали больше 8 лет назад. Пока мы туда не особо выкладываем контент, но что-то дублируем. Поэтому посмотрим, как все пойдет.

В самом крайнем случае я могу вернуться в автосервис или пойти работать в такси. Поэтому «план Б» будем рассматривать, когда уже что-то произойдет. А пока продолжаем работать и создавать контент на разные площадки.

– А какие проекты хотелось бы реализовать в ближайшее время? О каких сроках идет речь?

– На самом деле идей и планов очень много. Не хочется, конечно, рассказывать все раньше времени, но один секретик раскрою. Вроде бы совсем скоро можно будет попасть в Северную Корею – и это звучит очень заманчиво. Мне бы очень хотелось поехать туда, посмотреть, на чем там вообще ездят, существуют ли автосалоны. Вдруг получится что-то перегнать. В общем, как только это станет возможным, я готова.

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Количество просмотров 53
11.10.2024
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