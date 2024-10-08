Есть компакт! Наша Ока и ее японские одноклассники

«За рулем» сравнил ВАЗ‑1111 Ока с Daihatsu Cuore и Mitsubishi Minica

Дебют серийного ВАЗ‑1111 Ока в 1989 году стал очень важным для СССР событием. Тем более, что еще до начала серийного производства об автомобиле много писали в прессе как о современном, но максимально доступном.

Компактная микролитражка, по сути, открыла в нашей стране новый класс автомобилей.

Условными аналогами были лишь серпуховские мотоколяски, а также уже забытый ЗАЗ‑965.

В Европе подобных машин тоже было относительно немного. В основном суперкомпакты делали японские компании. Практически одновременно с ВАЗ‑1111 стартовали его одноклассники – очередные поколения крошек Daihatsu Cuore (Mira) и Mitsubishi Minica.

ВАЗ‑1111 Ока

ВАЗ‑1111 Ока (микролитражки выпускали также КАМАЗ и СеАЗ) – переднеприводный автомобиль длиной всего 3200 мм, с колесной базой 2180 мм. Снаряженная масса 635 кг соответствовала зарубежным аналогам и свидетельствовала о высокой весовой культуре советского автомобиля. На компакте применили 12‑дюймовые колеса. Автомобиль выпускали только с трехдверным кузовом. Позднее появились малосерийные грузовые версии.

Двигатель ВАЗ‑1111 спроектировали на основе мотора ВАЗ‑2108, условно «разрезав» его пополам. Двухцилиндровый мотор объемом 0,65 л (76×71 мм) со степенью сжатия 9,9 развивал 29,3 л. с. при 5600 об/мин. Позднее Ока получила мотор объемом 0,75 л мощностью 33 л. с. Единственная коробка передач ВАЗ‑1111 – механическая, четырехступенчатая.

ВАЗ‑1111 оснастили передней подвеской McPherson. Точно такие же подвески были и у японских аналогов. Задняя подвеска Оки – упругая балка. Амортизаторы и пружины разнесены. Аналогичная подвеска – у Daihatsu Cuore.

Daihatsu Cuore

Daihatsu Cuore (на некоторых рынках – Mira) по сравнению с версий предыдущего поколения конструктивно почти не изменился. А именно Daihatsu рассматривали в начале 1980‑х годов прямым аналогом и неким образцом для Оки. Японский переднеприводный автомобиль чуть больше советского: длина – 3295 мм, база – 2280 мм. И чуть тяжелее – 640 кг. Колеса на японской машине – 10‑дюймовые. Для дорожных условий СССР такое решение было неприемлемо. Помимо базового трехдверного автомобиля, делали и пятидверный фургон.

На Daihatsu Cuore трехцилиндровый двигатель объемом 0,55 л (71,6×68 мм), который при степени сжатия 9,2 выдавал 27 л. с. при 6000 об/мин. Помимо этого мотора, на автомобиль ставили двигатели 0,66 л и 0,85 л. Последний в версии для Европы развивал 40 л. с. Базовой коробкой передач Daihatsu была механическая, четырехступенчатая. В качестве опций предлагали пятиступенчатую механику и трехступенчатый автомат. Была даже версия с полноприводной трансмиссией.

Тормозные системы всех автомобилей конструктивно одинаковые: с вакуумным усилителем, спереди – диски, сзади – барабаны.

Mitsubishi Minica

Mitsubishi Minica шестого поколения, разумеется, тоже переднеприводный. Немного короче Оки – 3195 мм, но с базой 2260 мм – на 80 мм длиннее. Снаряженная масса – 640 кг. Колеса, как и у Оки, – 12‑дюймовые. Выпускали трех- и пятидверные хэтчбеки, а также микровэн и грузовой вариант.

Базовый мотор Mitsubishi Minica тоже трехцилиндровый, объемом 0,55 л. Степень сжатия – 9,8, мощность – 30 л. с. при 6500 об/мин. На автомобиль ставили также двигатели 0,66 л и 0,8 л, а еще сенсационный для тех лет и для этого класса двухвальный агрегат с турбонаддувом объемом 0,55 л. Такой мотор развивал феноменальные для компактного двигателя 64 л. с. Задняя подвеска Mitsubishi – упругая балка со стойками, объединяющими амортизаторы и пружины.

Mitsubishi Minica оснащали 5‑ступенчатой механической коробкой передач и 3‑ступенчатым автоматом. Была и полноприводная модификация.

Сумма и разности

Конструктивно – по двигателю, трансмиссии, основным узлам ВАЗ‑1111 Ока на рубеже 1990‑х годов на фоне зарубежных аналогов был абсолютно современным и конкурентоспособным. Конечно, по дизайну Ока была гармоничной, но уже не передовой, а качество изготовления микролитражки оставляло желать лучшего.

Не менее важно, что японские компании в погоне за покупателями даже для суперкомпактов предлагали широкий выбор двигателей, трансмиссий, опций, включая, например, кондиционер. Всего этого Ока так и не дождалась. Но в наших суровых условиях сверхкомпактные модели особой популярностью не пользовались. Хотя многие до сих пор мечтают о том, чтобы Оку возродили.

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