Сгустить краски – верный способ развести водителя на взятку

«За рулем» напомнил, почему не надо поддаваться на намеки дать деньги инспектору

В 2023 году в России на четверть выросло количество людей, осужденных за взятки в размере от 10 000 до 50 000 рублей. Общее количество осужденных составило 5245 человек, следует из статистики судебного департамента Верховного суда РФ.

Только вдумайтесь: больше пяти тысяч человек получили приговор из-за, по сути, смешных сумм. Но это, как ни крути, – наплевательство на законы и злоупотребление служебным положением.

«Все можно, если осторожно» – примерно такой логикой руководствуются недобропорядочные инспекторы, когда пытаются получить с водителя взятку. Пойдете ему навстречу, и вас тоже осудят – за дачу взятки (такие проверки на дороге не исключены):

Статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Тактика сгущения красок особенно хорошо работает с новичками и теми водителями, которые испытывают благоговейный трепет перед людьми в форме. Перед водителем устраивается целое театральное представление, суть которого – дать понять, что все плохо. Очень плохо.

Угрюмый взгляд, чинное составление протокола, в красках описанные последствия осуществленного нарушения… Самое главное – загнать водителя в угол, из которого он того и гляди предложит решить вопрос на месте. А если не предложит, то после многозначительной паузы можно самому, смягчив тон, задать вопрос: «Ну и что мне с вами делать?»

Контрмеры: ни в коем случае не позволяйте себя запугать и не обращайте внимания на тон инспектора, но подмечайте его (поучительный или доброжелательный). В конце концов, вы не на экзамене в ГАИ – его вы уже сдали.

Единственное, что требуется от инспектора, – разъяснить вам суть нарушения, за которое вас остановили, и оформить административные материалы. Дальше – ваше право обжаловать решение сотрудника ДПС. О том, как это сделать, мы подробно писали вот тут.

Глава ГАИ разъяснил, в каких случаях полиция имеет право потребовать выйти из авто.