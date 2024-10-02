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Инспектор ГАИ просит выйти из машины: это законно?

Глава ГАИ разъяснил, в каких случаях полиция имеет право потребовать выйти из авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Обязан ли я выходить из машины по требованию инспектора ДПС? Чем грозит неподчинение?

Сергей Сенченя, г. Новосибирск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Случаи, когда сотрудник дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции вправе потребовать от водителя выйти из транспортного средства, перечислены в Порядке осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденном приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264.

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Инспектор проводит досмотр авто без понятых – это нарушение?

Это:

  • задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, при пресечении преступления, преследовании лица, совершившего преступление или подозреваемого в его совершении;
  • доставление, административное задержание, отстранение от управления транспортным средством, задержание транспортного средства, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства и груза, применение (обеспечение) процессуальных и иных действий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
  • наличие достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянииопьянения;
  • когда поведение водителя создает угрозу личной безопасности сотрудника.

В соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ неповиновение законному требованию сотрудника полиции влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

  • О том, в каких случаях не стоит спорить с инспектором ГАИ, рассказано здесь.
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«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 20
02.10.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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