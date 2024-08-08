Поспорил с инспектором и переубедил — держите лайфхак

«За рулем» рассказал, как не надо спорить с инспектором ГАИ – 7 простых правил

Общение только на «Вы»

Формой обращения на «ты» многие люди пользуются, когда видят перед собой ровесника или человека младшего возраста. По сути, это психологическая манипуляция, благодаря которой человек либо пытается показать свое превосходство, либо вызывает на откровенность.

Поэтому ни в коем случае не «тыкайте» сами и не позволяйте «тыкать» вам. Тем более, что общение инспектора ГАИ и водителя строго регламентируется множеством законов. Дайте понять сотруднику ГАИ, что вы относитесь к нему уважительно и готовы выполнять его требования в обмен на такое же уважение с его стороны.

«Я все записываю»

Никто не любит позировать на камеру. Но и отказать в видеосъемке происходящего ни вы, ни инспектор не имеете права. Если сотрудник дорожной службы не нарушает закон и действует в рамках закона, то он по определению не будет против съемки. Более того, камера у него на груди тоже все снимает.

Водителю же, решившему начать съемку, не стоит обострять ситуацию. В наше время многие автовладельцы достают смартфон и начинают запись видео при любом удобном случае. Некоторые даже начинают провоцировать сотрудника ГАИ.

И нередко съемка водителями делается не ради защиты своих прав, а ради так называемого хайпа, чтобы потом показать всем, какие они крутые. Инспекторы быстро понимают, что за персонаж перед ними, и действуют соответствующим образом в рамках законов и инструкций.

«Подождите, я найду статью ПДД в интернете»

Это вполне законное желание водителя. Более того, это даже рекомендуется сделать до подписания протокола, чтобы точно быть в курсе инкриминируемого нарушения и наказания за него.

«Я буду звонить в дежурную часть и вызывать ответственного»

Использовать такой прием можно только в том случае, если ситуация с инспектором ГАИ зашла в тупик и в отношении водителя применяются противозаконные действия. В сложившейся ситуации необходимо производить видеосъемку. Тем самым вы обеспечите себе доказательную базу, на основании которой можно будет оформлять жалобу.

«Главное при этом самому действовать в рамках закона: не повышать голос, не поддаваться на провокации и фиксировать все происходящее на видео», – советует адвокат Евгений Шмелев.

«Давайте оформлять протокол/постановление»

Может показаться, что подобная фраза, сказанная водителем, – заявление о его капитуляции. Не всегда.

Во-первых, так водитель даете инспектору понять, что готов соблюсти все документальные формальности, несмотря на потерю времени. А еще это исключает сценарий «договориться на месте», если у водителя вдруг появились такие подозрения.

При составлении же постановления или протокола в них четко прописывается нарушение со ссылками на законы. Водитель же может выразить свое несогласие с точкой зрения инспектора и оспорить его. Подробнее о различиях постановления и протокола читайте здесь.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Инспектор осознает, что если вы не откажетесь от медосвидетельствования, то ему придется ехать вместе с вами в больницу. Если по результатам экспертизы водитель окажется трезв, то несколько часов будет потрачено им впустую.

Кроме того, существует ряд нарушений, за которые инспектор имеет право разве что пожурить и при этом не назначать наказания. Водители не знают таких нюансов, а потому могут быть спровоцированы на дачу взятки.

«Я буду писать, что с нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике»

Дело в том, что существует ряд правонарушений, которые сотрудники ГАИ вправе рассматривать самостоятельно на месте. Можно обратить внимание на процессуальные моменты.

К примеру, сотрудник ГАИ выписывает постановление и прилагает протокол. В протоколе можно написать: «С нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике». После этого инспектор должен рассмотреть ходатайство и вынести определение. Однако на практике это делается редко. Следовательно, нарушается право водителя на защиту. При рассмотрении дела суд определит нарушение процесса оформления правонарушения и факт непредоставления гражданину защитника. В результате суд отменит постановление.

Почему мы переходим на «ты»

Ирина Лебедева, психолог-консультант:

— В каждом человеке существует три эго-состояния – Внутренний взрослый, Внутренний ребенок и Внутренний родитель. Разговор с инспектором ГАИ – это деловое общение c взрослых позиций. Водителю следует говорить спокойно, уверенно, стараться придерживаться здравого смысла и контролировать свои эмоции.

Если вы не уверены в правомерности действий инспектора ГИБДД, потратьте пару минут на поиск норм ПДД в интернете. Это лучше, чем расходовать энергию на диалог в негативных эмоциях.

Манипуляция может исходить и со стороны водителя, который действительно нарушил правила и хочет избежать наказания («я не знал, не нарушал» и т.д.). Выступая из детского эго-состояния, такой водитель взывает к Внутреннему родителю инспектора, надеясь на понимание и жалость. Манипуляция может сработать, а может, наоборот, разозлить сотрудника ГИБДД. Если правонарушение уже совершено и штрафа не избежать, не паникуйте и воспринимайте разговор с инспектором спокойно.

Еду без фар в светлое время суток – за что штраф? Ответ главы ГАИ.