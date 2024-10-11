«Как себя чувствуете?» — чего на самом деле может хотеть от вас инспектор ГАИ
Это выглядит очень странно, когда инспектор ДПС вдруг настойчиво интересуется вашим самочувствием, даже больше, чем терапевт на приеме в клинике. И тому есть простое объяснение.
В моей практике был случай, когда инспектор ГАИ потребовал меня выйти из автомобиля, чтобы пройти «экспресс-проверку» – дотронуться пальцем до кончика носа и пройтись по прямой линии. При этом никаких, даже косвенных, признаков опьянения у меня не наблюдалось. Зато наблюдался избыток свободного времени у инспектора ДПС вечером на малолюдной трассе.
Суть такого трюка в том, чтобы заставить водителя дыхнуть в алкотестер, доказав тем самым свою непричастность к спиртному и получив возможность спокойно поехать дальше.
В этом материале мы подробно рассказывали о типичных разводках при проверке на трезвость. Скажем только, что в ход могут идти и «заряженные» спиртом мундштуки, и «самопальные» алкотестеры.
Контрмеры
Такой развод может сработать с водителем, который не знает своих прав. Если вы понимаете, что дело пахнет откровенным вымогательством, требуйте направления на медицинское освидетельствование в больницу. По закону у вас есть на это право, и никаких последствий для вас это не влечет. И у вас есть право отказаться от проверки алкотестером – этот прибор, наоборот, давно не имеет никаких юридических прав – его показания судом во внимание не принимаются.
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