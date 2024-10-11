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«Как себя чувствуете?» — чего на самом деле может хотеть от вас инспектор ГАИ

«За рулем» напомнил, как нужно отвечать на неуместные вопросы работника ДПС

Это выглядит очень странно, когда инспектор ДПС вдруг настойчиво интересуется вашим самочувствием, даже больше, чем терапевт на приеме в клинике. И тому есть простое объяснение.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В моей практике был случай, когда инспектор ГАИ потребовал меня выйти из автомобиля, чтобы пройти «экспресс-проверку» – дотронуться пальцем до кончика носа и пройтись по прямой линии. При этом никаких, даже косвенных, признаков опьянения у меня не наблюдалось. Зато наблюдался избыток свободного времени у инспектора ДПС вечером на малолюдной трассе.

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Суть такого трюка в том, чтобы заставить водителя дыхнуть в алкотестер, доказав тем самым свою непричастность к спиртному и получив возможность спокойно поехать дальше.

В этом материале мы подробно рассказывали о типичных разводках при проверке на трезвость. Скажем только, что в ход могут идти и «заряженные» спиртом мундштуки, и «самопальные» алкотестеры.

Контрмеры

Такой развод может сработать с водителем, который не знает своих прав. Если вы понимаете, что дело пахнет откровенным вымогательством, требуйте направления на медицинское освидетельствование в больницу. По закону у вас есть на это право, и никаких последствий для вас это не влечет. И у вас есть право отказаться от проверки алкотестером – этот прибор, наоборот, давно не имеет никаких юридических прав – его показания судом во внимание не принимаются.

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Старикова Елена
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
Количество просмотров 79
11.10.2024
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
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