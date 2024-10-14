Хочу заменить сиденья в авто — это разрешено?

Глава ГАИ разъяснил процедуру внесения изменений в конструкцию ТС

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Планирую установить в свою Audi комфортные сиденья от старшей модели того же производителя. Возможно ли это? В первую очередь, конечно, интересует, не будет ли за это штрафа?

Михаил Кириленко, Краснодарский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Если планируемые к монтажу сиденья не предназначены для использования в составе конкретно вашей модели автомобиля, то их установка будет рассматриваться как внесение изменений в конструкциюТС, под которым понимается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.

Разрешение на это дает Госавтоинспекция в порядке, установленном Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных ТС и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. № 413.

При этом первым шагом владельца транспортного средства должно стать обращение в аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию (центр) с описанием существа планируемых изменений конструкции. По результатам рассмотрения лаборатория (центр) выдаст заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений.

С указанным заключением, а также соответствующим заявлением владелец обращается в уполномоченное на оказание такой государственной услуги подразделение Госавтоинспекции. По результатам рассмотрения документов Госавтоинспекцией принимается решение о выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

После проведения работ необходимо снова обратиться в подразделение Госавтоинспекции для проведения проверки выполнения требований указанного выше технического регламента и последующей выдачи свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

С полученным свидетельством следует обратиться в регистрационное подразделение Госавто­инспекции для внесения соответствующих изменений в регистрационные данные транспортного средства.

Эксплуатация транспортного средства, в конструкцию которого внесены изменения в нарушение установленных требований, влечет ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

О том, в каких случаях не стоит спорить с инспектором ГАИ, рассказано здесь.