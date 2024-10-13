Мотор Porsche, дизайн Ford, полный привод… История появления ВАЗ-2110

«За рулем» рассказал, как создавалась вазовская «десятка» в последние годы СССР

Плюс единица

Ранний ВАЗ-2110 сборки ОПП, 1997 г.

Индекс ВАЗ-2110 планировали присвоить седану семейства Самара. Но он превратился в ВАЗ-21099. Причина переименования была проста и, одновременно, курьезна.

Четырехзначный индекс по советским отраслевым стандартам подразумевал совершенно новую модель, а значит длительную процедуру полных испытаний. А пятизначный означал модификацию, а потому – ускоренный путь на конвейер. Поэтому вазовцы и схитрили.

А имя ВАЗ-2110 присвоили базовому седану нового поколения переднеприводных машин, решение о создании которого приняли еще в 1984-м, едва ВАЗ-2108 встал на конвейер. Машину не задумывали принципиально новой. Она была развитием первого переднеприводного семейства, но с совершенно новым кузовом и салоном.

В 1987 году на испытания вышел образец ВАЗ-2110 так называемой серии 100. На заводе он получила неофициальное имя Афалина. Никто, конечно, не представлял тогда, что до выхода товарных автомобилей пройдет еще десять лет.

С чистого листа

Прототип ВАЗ-2110 серии 100.

Дизайн седана серии 100 был для тех лет вполне современный, но явно скучный. Стилистикой автомобиль немного напоминал Ford – модели Scorpio и Sierra. Но ведь они были уже серийными, а «десятка» – машиной будущего.

Тольяттинские дизайнеры поначалу были жестко ограничены множеством технологических требований. Даже фары пришлось использовать от «восьмерки». Заводским художникам это, конечно, не нравилось.

Двухстороннний макет ВАЗ-2110, 1987 г.

Участники проекта ВАЗ-2110 вспоминали, как авторитетный дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев, увидев первый образец, сказал: «Зачем вы делаете старый автомобиль?».

Вазовцы были с этим согласны. И в 1987-м появился первый двухсторонний (левая и правая стороны отличались стилистическими деталями) макет совершенно нового дизайна, сделанный по эскизам Владимира Ярцева.

Ходовой образец серии 200, 1987 г.

По этому макету построили седан серии 200 – уже очень похожий на будущую «десятку». Отличия, конечно, были. Например, боковые стекла с так называемыми форточками – небольшими открывающимися нижними частями. Эти стекла сложной формы улучшали аэродинамику. Но создатели машины понимали, что в серию это решение не пойдет.

Пришлось отказаться и от оригинальных накладок на пороги, которые тоже заметно улучшали аэродинамику.

Дизайн – всегда дело вкуса. Но с тем, что «десятка» получилась оригинальной и необычной, спорить сложно. Только до конвейера ей было еще далеко.