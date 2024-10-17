Качественные запчасти для европейских и японских машин? Без проблем!

Наш автомобильный рынок за последние пару лет поменялся кардинально – бал теперь правят китайские производители. Но в эксплуатации еще находятся машины из Европы, Японии, Кореи.

Да и в продаже они есть, пусть из «серых» поставок и за очень большие деньги. Но купить машину, даже втридорога, это половина дела. Ее нужно содержать, обслуживать, ремонтировать, а с оригинальными запасными частями тоже не все гладко – цены высоки, многие позиции в дефиците, доставка под заказ занимает очень много времени.

Что делать российскому автомобилисту, который не пересел на отечественную или китайскую машину? Ездить по разборкам? Покупать детали из Поднебесной или от наших брендов, но сделанные в том же Китае? Предлагаем обратить внимание на производителей запасных частей из страны, которая не поддержала санкции и вовсю торгует с нами, имеет развитую автомобильную промышленность и известна в профессиональных кругах, как крупный и надежный производитель автокомпонентов. Страна эта называется… Турция.

Крупный автопроизводитель

Здесь не только море теплое, оливки вкусные, песок белый и аниматоры веселые. Многие россияне знают Турцию, как страну туристическую, но далеко не все знакомы с местной автомобильной промышленностью. Восполним этот пробел.

В прошедшем году местный автопром произвел около полутора миллионов автомобилей и закрепился в мировом ТОП-15. Большая часть выпуска – легковые машины, а еще легкие коммерческие авто, грузовики, автобусы, специальная техника. Европейские страны с богатой автомобильной историей, такие как Италия, Чехия или Великобритания производят меньше. Наша страна едва дотягивает до половины турецкого годового производства. Значительная часть продукции двух десятков местных автозаводов идет на экспорт. Турки смогли разработать и запустить в серию электромобиль под собственной маркой.

Бурный рост автопрома не мог не потянуть за собой столь же активное развитие производства запасных частей и комплектующих. Не станешь же каждую железяку везти из-за рубежа. Сегодня в Турции производят множество различных автокомпонентов как для собственных нужд, так и для известных мировых автомобилестроителей. Доля продаж запчастей в структуре турецкого импорта составляет почти 15 %. С одним из предприятий, чью продукцию можно приобрести и в нашей стране, мы сегодня познакомимся.

Эксперты по подвеске

Компания TEKNOROT OTOMOTIV A.S основана в 1992 году в городе Стамбуле. Фирма специализируется на производстве деталей подвески и рулевого управления для легковых и легких коммерческих автомобилей.

Завод полного цикла расположен в индустриальном парке города Дюздже на площади 190 тысяч квадратных метров. Здесь расположились цеха ковки, штамповки, механической обработки, катафорезной покраски, окончательной сборки, производство резиновых изделий, складские помещения. В компании трудится около 4100 человек. Более сотни из них – сотрудники собственного научно-технического центра, который занимается исследованиями и разработкой новых видов продукции. Дополнительные производственные и логистические площадки турецкой компании расположены в Испании и Индии

За тридцать с небольшим лет TEKNOROT стал одним из крупнейших европейских производителей рычагов подвески, стоек стабилизатора, рулевых тяг и наконечников, шаровых опор, сайлентблоков, втулок, опор стоек и двигателя. 3,2 миллиона деталей для автомобилей почти 70-и марок выходят с линий предприятия. Нет, не в год – в месяц! Ежегодно обновляется около 900 позиций в ассортименте. В планах – дальнейшее развитие: рост объемов выпуска, расширение ассортимента, внедрение самых современных технологий.

Мировое признание

И куда же турки девают многомиллионные тиражи своей продукции? Почему мир не завален запчастями в упаковке с надписью TEKNOROT? Дело в том, что далеко не весь выпуск идет на рынок послепродажного обслуживания и ремонта. И не всегда турецкие изделия представлены под собственной маркой. И это только подтверждает их высокую оценку профессионалами.

Заветная мечта любого производителя компонентов – попасть на конвейер крупного автозавода. Это и устойчивый сбыт больших объемов продукции и неофициальный, но общепризнанный среди специалистов «Знак качества». Стать официальным поставщиком непросто. Нужно соответствовать всем современным стандартам качества, как общим, так и внутренним, принятым у конкретного автопроизводителя. Качество деталей должно быть стабильным (проверяют регулярно!), выпуск ритмичным, объемы производства большими, а вот цены – умеренными. TEKNOROT со своей продукцией в группу избранных пробился, выдержав непростой конкурс. Сегодня фирма официально поставляет свои детали на сборочные конвейеры Tesla, Renault и Stellantis, национальному производителю электромобилей TOGG, молодой вьетнамской компании VINFAST.

Еще одно направление работы – выпуск продукции под «чужими» брендами. Доверяют это далеко не каждому производителю, особенно, если заказчик – мировой гранд и ужасно дорожит своим именем. Испортить заработанный многими десятилетиями имидж кому попало он никогда не позволит, а потому сторонних производителей отбирает крайне строго! Туркам, например, доверяют, и под широко известными марками Tenneco, SKF, MOOG, Federal Mogul, TRW, Delphi, Lemförder и другими без лишнего шума продаются изделия компании TEKNOROT.

Но и для розничного рынка продукции из городка Дюздже хватает. Турецкие запчасти можно приобрести в ста странах мира. Только в России и Республике Беларусь дистрибьюцией товаров TEKNOROT занимается полтора десятка компаний. Кстати, детали для китайских авто турки тоже производят.

Взгляд в завтра

Быть успешным здесь и сейчас непросто. Но еще сложнее сохранить и упрочить свои позиции в условиях жесткой конкуренции завтра. Для этого нужно смотреть далеко вперед, работать на перспективу, чем специалисты компании TEKNOROT и занимаются. Одна из их последних разработок – созданная совместно с корейцами система SMARTARM для мониторинга состояния деталей подвески. Специальные датчики передают данные на бортовой компьютер автомобиля и/или на смартфон его владельца. Устанавливать систему можно как на конвейере на новую машину, так и в условиях сервисной станции на автомобиль, находящийся в эксплуатации.

Кому это надо, если любой более-менее опытный водитель определит неисправность ходовой части, как говорится, на слух? А если водителя нет и автомобиль беспилотный, кто будет регулярно следить за состоянием его ответственных узлов и деталей? Можно, конечно, держать солидный штат механиков для ежедневной диагностики, но стоило ли тогда водителя заменять искусственным интеллектом?

Если беспилотники массово выйдут на дороги, то такая система диагностики им наверняка понадобится. Но это будет точно не сегодня, а возможно и не завтра. Зато надежные и качественные детали подвески и рулевого управления от TEKNOROT можно приобрести здесь и сейчас, заехав в магазин автозапчастей или сделав заказ через интернет.

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