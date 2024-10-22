Как молчанием вынуждают водителя «решить вопрос на месте» — не попадитесь

«За рулем» объяснил суть популярного развода недобросовестными инспекторами ГАИ

Для того чтобы обмануть человека, необязательно врать и действовать не по уставу. Можно просто кое о чем умолчать.

Чаще всего так обходятся с водителями из других регионов. Например, в летний сезон, когда десятки тысяч наших граждан устремляются на автомобилях в путешествия.

Случай из практики. Водителя остановили на трассе, примерно в 500 км от дома, за так называемый «обгон паровозиком». Логика ПДД в том, что запрещено приступать к обгону, если впередиидущее транспортное средство совершает маневр и не завершило его (кстати, такую историю за городом можно наблюдать сплошь и рядом, но не каждого за это штрафуют).

Нашему водителю «повезло» – буквально за пару месяцев до этого ему уже выписывали штраф 5000 рублей за аналогичное нарушение (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ). За повторное нарушение предусмотрено лишение прав.

В итоге инспектор ГАИ составил протокол и уточнил, что суд, скорее всего, лишит водителя прав на год. Рассмотрение дела состоится в N-ской области – по месту совершения правонарушения. В итоге прав водителя лишили, но мораль этой истории в другом.

Контрмеры. Не стоит поддаваться на угрозы инспектора и мысленно прикидывать, как вы будете добираться до суда за 500 км и уж тем более обратно – уже в статусе пешехода. Инспектор, вероятно, только и добивается того, чтобы вы урегулировали вопрос на месте.

Помните, что согласно ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении действительно рассматривается по месту его совершения. Но по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. Для этого нужно будет направить соответствующее заявление в суд. Естественно, инспектор вам об этом не скажет – ему это попросту невыгодно. Но вы уже знаете, в чем тут подвох и что делать.

Напомним, что статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. Может случиться так, что вас провоцируют на дачу взятки для дальнейшего заведения уголовного дела.

«За рулем» объяснил, когда водителю ничего не грозит за отъезд с места аварии.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте