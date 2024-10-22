Как молчанием вынуждают водителя «решить вопрос на месте» — не попадитесь
Для того чтобы обмануть человека, необязательно врать и действовать не по уставу. Можно просто кое о чем умолчать.
Чаще всего так обходятся с водителями из других регионов. Например, в летний сезон, когда десятки тысяч наших граждан устремляются на автомобилях в путешествия.
Случай из практики. Водителя остановили на трассе, примерно в 500 км от дома, за так называемый «обгон паровозиком». Логика ПДД в том, что запрещено приступать к обгону, если впередиидущее транспортное средство совершает маневр и не завершило его (кстати, такую историю за городом можно наблюдать сплошь и рядом, но не каждого за это штрафуют).
Нашему водителю «повезло» – буквально за пару месяцев до этого ему уже выписывали штраф 5000 рублей за аналогичное нарушение (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ). За повторное нарушение предусмотрено лишение прав.
В итоге инспектор ГАИ составил протокол и уточнил, что суд, скорее всего, лишит водителя прав на год. Рассмотрение дела состоится в N-ской области – по месту совершения правонарушения. В итоге прав водителя лишили, но мораль этой истории в другом.
Контрмеры. Не стоит поддаваться на угрозы инспектора и мысленно прикидывать, как вы будете добираться до суда за 500 км и уж тем более обратно – уже в статусе пешехода. Инспектор, вероятно, только и добивается того, чтобы вы урегулировали вопрос на месте.
Помните, что согласно ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении действительно рассматривается по месту его совершения. Но по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. Для этого нужно будет направить соответствующее заявление в суд. Естественно, инспектор вам об этом не скажет – ему это попросту невыгодно. Но вы уже знаете, в чем тут подвох и что делать.
Напомним, что статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. Может случиться так, что вас провоцируют на дачу взятки для дальнейшего заведения уголовного дела.
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