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Почему нас заставляют управлять функциями авто через экран? Названа настоящая причина

Эксперт «За рулем» объяснил, за что автопроизводители так любят тачскрины

Вопрос от читателя «За рулем»:

Зачем огромные экраны в современных машинах? Они способствуют безопасности или удобству управления?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

Экраны – это модно и красиво, многие потребители на это «покупаются». Не было бы спроса – не было бы предложения.

К тому же сегодня сделать большой тачскрин зачастую дешевле и проще, чем несколько групп кнопок и «крутилок» – для медиасистемы, климат-контроля, подогрева сидений и руля и так далее.

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Виноградов Александр
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 77
22.10.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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