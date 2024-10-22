Почему нас заставляют управлять функциями авто через экран? Названа настоящая причина
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Зачем огромные экраны в современных машинах? Они способствуют безопасности или удобству управления?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– Экраны – это модно и красиво, многие потребители на это «покупаются». Не было бы спроса – не было бы предложения.
К тому же сегодня сделать большой тачскрин зачастую дешевле и проще, чем несколько групп кнопок и «крутилок» – для медиасистемы, климат-контроля, подогрева сидений и руля и так далее.
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