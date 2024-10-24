Делаем ТО и экономим: инструкция для владельца и расклад по финансам

«За рулем» выяснил, насколько сложно самостоятельно обслуживать седан Geely Emgrand и искать к нему запасные части.

Любой новый не кроссовер на нашем рынке – уже событие. Особенно если и цена на автомобиль вменяемая. Geely Emgrand с индексом SS11 в этом смысле находка: современный седан, цены на который заканчиваются на отметке 2,5 млн рублей.

Скажется ли это на сложности обслуживания и ремонта? Выясним на примере Эмгранда в максимальной версии Flagship с атмосферным мотором 1.5 (122 л. с.) и классическим шестиступенчатым автоматом.

Замена масла: 4,0 балла

Чтобы добраться до сливной пробки двигателя, нужно снять пластиковый пыльник, который держится на восьми болтах под ключ «на 8» и двух пистонах. После снятия пластика открывается доступ к пробке и масляному фильтру. Понадобится ключ «на 14» для слива масла и съемник для фильтра, если не хватит сил открутить его руками. Желательно при замене масла менять уплотнительное кольцо пробки, которое стоит 500–600 рублей.

После снятия пластика открывается доступ к пробке и масляному фильтру. На крышке заливной горловины – логотип Shell.

Для атмосферного мотора Geely нужно четыре литра моторного масла вязкости 0W‑20 класса SP (по классификации API) и выше. На крышке заливной горловины красуется логотип Shell. Если следовать этой не очень скрытой рекламе, то понадобится 12 тысяч рублей. Отечественный Лукойл обойдется примерно в пять тысяч рублей. Менять «моторку» надо каждые 10 тысяч км.

Оригинальный масляный фильтр Lync&Co стоит порядка 1600–1700 рублей. Есть и заменители, но их немного. Почти вся альтернатива из Китая, а цена варьируется от 800 до 3000 рублей.

Замена воздушного фильтра: 4,5 балла

Воздушный фильтр поменять очень просто. Верхняя крышка корпуса держится на шести винтах под крестовую отвертку. Приятно, что они фиксируются в крышке, и крепеж не потеряешь. Но плохо, что в корпусе фильтра нет закладных: винты вкручиваются прямо в пластик. Такая схема не очень долговечна – рано или поздно резьба будет сорвана, так что закручивать нужно деликатно.

Со снятой крышкой воздушный фильтр извлекается легко. Оригинальная деталь Geely стоит около 1200 рублей. Аналогов немного, а цены варьируются от 500 за безымянные марки и до 1400 рублей за изделие фирмы Nakayama. Менять воздушный фильтр положено каждое второе ТО, то есть раз в 20 тысяч км.

Со снятой крышкой воздушный фильтр извлекается легко.

Замена салонного фильтра: 4,5 балла

Фильтр салона расположен, как у большинства современных автомобилей, за вещевым ящиком. Чтобы снять крышку «бардачка», потребуется широкая плоская отвертка или обычная монетка, дабы открутить ее фиксаторы. Также нужно отсоединить доводчик – после этого открывается вид на корпус салонного фильтра.

Фильтр спрятан за крышкой, которая держится на обычных язычках. Оригинальный фильтр Geely стоит чуть больше полутора тысяч рублей. Есть много неоригинальных, самые доступные из которых стоят всего 300 рублей. Есть и отечественные фильтры стоимостью около тысячи рублей, а также фильтры MANN за 900 рублей.

Фильтр спрятан за крышкой, которая держится на обычных язычках.

Замена свечей: 4,0 балла

Перед тем как менять свечи, нужно избавиться от декоративной крышки, под которой еще мешается слой шумоизоляции. После этого надо отсоединить жгуты проводов – только тогда открывается доступ к катушкам зажигания.

Под декоративной крышкой – слой шумоизоляции. Чтобы отсоединить разъем катушки зажигания, необходимо отжать фиксирующий язычок.

Разъем каждой катушки дополнен замком. Для того чтобы его отсоединить, необходимо отжать фиксирующий язычок. Пластик довольно качественный, всё отсоединяется без проблем. Каждая катушка крепится одним болтом с головкой «на 8».

Свечные колодцы остаются совершенно чистыми. Перед обратной установкой катушек стоит смазать их резиновые уплотнительные буртики, чтобы последние не прикипели к металлу. Для демонтажа свечи нужен свечной ключ «на 14». Изолятор у свечи тонкий, она плохо фиксируется в свечной головке – будьте аккуратны при извлечении.

Для демонтажа свечи нужен свечной ключ «на 14».

Оригинальные иридиевые свечи Torch обойдутся примерно в 3500 рублей за комплект. Сильно сэкономить на неоригинале не получится: самый дешевый стоит чуть меньше трех тысяч рублей. Свечи Denso вдвое дороже.

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