Эта копеечная вещь убережет вас от непредвиденных трат

Читатель «За рулем» придумал, как спасти видеорегистратор от падений

Радар-детектор или видеорегистратор снабжены вакуумной присоской. Летом в жару или зимой в мороз присоска отклеивается от стекла и прибор падает на панель приборов – при этом может повредить себя или панель.

Чтобы не допустить этого, взял у жены резинку для волос и закрепил приборчик к салонному зеркалу. Теперь при отклеивании он остается висеть на зеркале.

Резинка не даст устройству упасть на панель

К. Мочкаев, г. Саров

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