Эта копеечная вещь убережет вас от непредвиденных трат

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Читатель «За рулем» придумал, как спасти видеорегистратор от падений

Радар-детектор или видеорегистратор снабжены вакуумной присоской. Летом в жару или зимой в мороз присоска отклеивается от стекла и прибор падает на панель приборов – при этом может повредить себя или панель.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Чтобы не допустить этого, взял у жены резинку для волос и закрепил приборчик к салонному зеркалу. Теперь при отклеивании он остается висеть на зеркале.

Резинка не даст устройству упасть на панель
Резинка не даст устройству упасть на панель

К. Мочкаев, г. Саров

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Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Ревин Алексей
Фото:К. Мочкаев
Количество просмотров 103
23.10.2024
Фото:К. Мочкаев
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