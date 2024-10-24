Опасное вождение — реально ли наказать автохама

«За рулем» рассказал, что грозит автомобилистам за лихачество на дороге

В 2023 году статистика ДТП, которая до этого на протяжении нескольких лет неуклонно снижалась, к сожалению, вновь пошла вверх. В 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими – это на 4,5% больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тыс. человек (+2,3%) и ранены 166,5 тыс. человек (+4,3%).

К сожалению, в этих сводках ГАИ нет информации о том, какая доля дорожно-транспортных происшествий произошла по вине лихачей и автохамов. Тем не менее, вряд ли среди читателей «За рулем» найдутся те, кто будет спорить, что ответственность за опасное вождение нужно ужесточать. О том, что сейчас грозит за желание «выпендриться» на дороге и как планируют наказывать лихачей уже совсем скоро – в нашем материале.

Что принято считать опасным вождением

Готовы поспорить, что когда вы открывали эту статью, вы уже нарисовали себе в голове портрет типичного лихача. Скорее всего, это молодой или средних лет мужчина, практикующий грубый и резкий стиль вождения. Однако спешим вас удивить: эксперты выделяют несколько видов опасного вождения, и далеко не всегда его «адептами» являются суровые представители сильного пола. Спойлер: возможно, вы тоже есть в этой классификации.

Вид 1. Агрессивное вождение

Это тот самый канонический вид опасного вождения. Основной отличительный признак любителей агрессивной езды – умышленное совершение за рулем действий, которые несут угрозу жизни и здоровью окружающих или увеличивают вероятность ДТП.

Вид 2. Высокоскоростное вождение

Тут, что называется, почувствуйте разницу. Движение на высокой скорости, например с желанием подрезать, будет считаться агрессивным. В то же время движение на высокой скорости с желанием водителя испытать острые ощущения от нее или успеть на встречу будет считаться лишь высокоскоростным вождением даже с вынужденными подрезаниями. Все потому, что у водителя в данном случае нет умысла причинить вред окружающим.

Вид 3. Отвлеченное вождение

Сюда относится любой вид деятельности, который отвлекает внимание водителя от управления автомобилем и влияет на общий стиль вождения. Не важно, отвечаете ли вы при этом коллегам на сообщение в мессенджере или едите за рулем гамбургер, потому что не успели нормально пообедать, – все это приравнивается к опасному вождению. Подробнее о привычках водителей, которые приводят к ДТП, мы писали вот тут.

Вид 4. Низкоскоростное вождение

«Тошнотики», «черепахи», «чайники» – вот лишь немногие и наиболее цензурные определения, которыми щедро награждают водители тех, кто плетется в крайнем левом по МКАД со скоростью троллейбуса. Вряд ли такие «тихоходы» задумываются о том, что создают аварийную ситуацию за счет того, что другим автомобилистам то и дело приходится их обгонять. Так что правило «тише едешь – дальше будешь» не стоит воспринимать чересчур буквально.

Как наказывают лихачей в разных странах

В разных странах мира на протяжении многих лет действует практика жесткого наказания за опасное вождение. И хотя определение этого термина везде свое, лихачество всегда приводит к огромному штрафу или даже тюремному заключению.

В США под опасным вождением понимается превышение скорости, несоблюдение правил проезда на красный свет или описанное выше отвлеченное вождение. Кстати, агрессивное вождение в Штатах, вообще-то, считается преступлением уголовным и санкции за него предусмотрены соответствующие. В зависимости от штата, в котором вы находитесь, это может быть: лишение свободы на срок до двух лет, испытательный срок, штрафы, общественные работы. Например, опасное вождение с превышением скорости на 25 миль в час в Колорадо может привести к тюремному заключению на 1 год.

В Австралии, где водители отличаются аккуратным стилем вождения, за опасную езду можно получить штраф до 2200 австралийских долларов (или 141 306 рублей по текущему валютному курсу). Есть даже большая вероятность угодить за решетку на 9 месяцев за первичное нарушение или на год – за повторное. К тюремному сроку могут запросто добавить еще 4 года за то, что вы при этом:

превысили скорость более чем на 45 км/ч;

были пьяны и количество алкоголя составляло не менее 0,15 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха;

пытались скрыться от полиции.

В Великобритании штраф за опасное вождение составляет до 5000 фунтов стерлингов (624 994 рубля по текущему валютному курсу). Помимо внушительного штрафа водителю грозит тюремное заключение до 2 лет и «плюсом» – лишение прав на 1 год. Но и на этом злоключения лихача не заканчиваются. Просто так назад водительское удостоверение нарушителю никто не вернет – нужно будет проходить переобучение и заново сдавать экзамен.