Вопрос с подвохом: как размещали пациента в этой советской скорой?

«За рулем» напомнил, что Победа ГАЗ-М20 имела разные модификации

Автомобили Победа, выпускавшиеся для скорой помощи, окрашивали в белый цвет. Еще на них наносили красные кресты.

Больных перевозили в сидячем положении на заднем сиденье, но был предусмотрен и вариант с носилками. Заднее сиденье складывали, а носилки устанавливали слегка наискосок.

Карета скорой помощи на базе ГАЗ М-20 Победа, воссозданная в наше время по снимкам и чертежам

Голова пациента находилась у левого борта и спинки переднего сиденья, а ноги – у правого борта и крышки багажника. Врач сидел справа от носилок, запаска также была у правого борта. Салон был отделан самым простым, легко моющимся кожзамом. Переднее сиденье было основательно придвинуто к рулю. Говорят, предпочтение отдавали невысоким и худощавым водителям.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

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О том, с чего начиналась история легендарной Победы, рассказано тут.