#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт напомнил правила безопасного вождения зимой
27 октября
Эксперт напомнил правила безопасного вождения зимой
Дмитрий Сапцов: Снижайте скорость перед...
Назван автомобиль с самой большой остаточной стоимостью на российском рынке
27 октября
Назван автомобиль с самой большой остаточной стоимостью на российском рынке
«Автостат»: Haval Jolion обладает остаточной...
Интерьер Hyundai Bayon
27 октября
В России теперь можно купить бюджетный кроссовер Hyundai по очень привлекательной цене
Новые кроссоверы Hyundai Bayon предлагаются в...

Вопрос с подвохом: как размещали пациента в этой советской скорой?

«За рулем» напомнил, что Победа ГАЗ-М20 имела разные модификации

Рекомендуем
Экспериментальная советская «скорая»: что в ней было особенного?

Автомобили Победа, выпускавшиеся для скорой помощи, окрашивали в белый цвет. Еще на них наносили красные кресты.

Больных перевозили в сидячем положении на заднем сиденье, но был предусмотрен и вариант с носилками. Заднее сиденье складывали, а носилки устанавливали слегка наискосок.

Карета скорой помощи на базе ГАЗ М-20 Победа, воссозданная в наше время по снимкам и чертежам
Карета скорой помощи на базе ГАЗ М-20 Победа, воссозданная в наше время по снимкам и чертежам

Голова пациента находилась у левого борта и спинки переднего сиденья, а ноги – у правого борта и крышки багажника. Врач сидел справа от носилок, запаска также была у правого борта. Салон был отделан самым простым, легко моющимся кожзамом. Переднее сиденье было основательно придвинуто к рулю. Говорят, предпочтение отдавали невысоким и худощавым водителям.


«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О том, с чего начиналась история легендарной Победы, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 93
27.10.2024
Фото:
Кульнев Александр
Поделиться:
Оцените материал:
0