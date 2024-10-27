Вопрос с подвохом: как размещали пациента в этой советской скорой?
Автомобили Победа, выпускавшиеся для скорой помощи, окрашивали в белый цвет. Еще на них наносили красные кресты.
Больных перевозили в сидячем положении на заднем сиденье, но был предусмотрен и вариант с носилками. Заднее сиденье складывали, а носилки устанавливали слегка наискосок.
Голова пациента находилась у левого борта и спинки переднего сиденья, а ноги – у правого борта и крышки багажника. Врач сидел справа от носилок, запаска также была у правого борта. Салон был отделан самым простым, легко моющимся кожзамом. Переднее сиденье было основательно придвинуто к рулю. Говорят, предпочтение отдавали невысоким и худощавым водителям.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?
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