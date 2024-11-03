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Как сделать двигатель мощнее при помощи свечного ключа

«За рулем» рассказал, как повысить мощность мотора заворотом свечей зажигания

Идея пришла от мотористов гоночных автомобилей. При обслуживании двигателей они обращали внимание на то, под каким углом проворота свечи становились в свечном отверстии.

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На первый взгляд, в том, как будет вкручена свеча зажигания, нет никакой разницы: затянул до упора и все. И кажется, вряд ли что-то можно изменить. Но, оказывается, можно.

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Замысел в том, чтобы в процессе закручивания свечи на этапе зажатия искровой зазор между электродами был направлен к дальней стенке камеры сгорания. Добиться такого расположения можно было путем подбора свечей из большой партии или установкой дополнительных шайб. За счет этого угол проворота свечи на зажиме изменялся, хотя свеча при этом заходила в камеру сгорания с меньшей длиной.

Какова цель таких действий? Подобные манипуляции со свечой позволяют добиться оптимального направления искры и повысить скорость сгорания топливовоздушной смеси. Получается, что искра направляется непосредственно в полный объем камеры сгорания, а не в ближайшую стенку цилиндра.

Были проведены эксперименты с произвольным расположением электродов в камере сгорания и с подобранным оптимально. Разница изменения КПД двигателя показала увеличение мощности на 2%.

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В дополнение к этому, при неоптимальном направлении электродов на холостом ходу при минимальных оборотах двигатель ощутимо трясло. При увеличении оборотов тряска снижалась.

Поэтому можно отметить преимущество свечей с несколькими электродами. Для них направление искры не имеет значения.

  • «За рулем» рассказал, можно ли поднять мощность двигателя простой заменой свечей.

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Кацубо Игорь
Количество просмотров 255637
03.11.2024 
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