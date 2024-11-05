Хочу сохранить номера машины при смене владельца – это возможно?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Дед скончался, и мне по наследству перешла его машина. Хотел бы, чтобы на память на машине остались номера деда, у которых буквы полностью совпадают с его инициалами. Это возможно?
Л. Д., Московская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– В общем случае в соответствии с Правилами государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции РФ, утвержденными постановлением Правительства от 21 декабря 2019 г. № 1764, при возобновлении государственного учета транспортного средства, который прекращен в связи со смертью владельца транспортного средства, при наличии волеизъявления нового владельца, являющегося наследником, государственные регистрационные знаки сохраняются за транспортным средством. Данное правило действует только в том случае, если цифровой код региона ранее присвоенного государственного регистрационного номера соответствует цифровому коду региона места регистрации наследника.
Иными словами, на транспортном средстве будут сохранены прежние государственные регистрационные знаки при условии, что вы с дедом зарегистрированы в одном субъекте РФ. Если регионы не совпадают, при внесении изменений в регистрационные данные в связи с изменением владельца транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер.
- Особенности регистрации автомобилей в чужом регионе описаны тут.
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