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Хочу сохранить номера машины при смене владельца – это возможно?

Глава ГАИ объяснил, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Дед скончался, и мне по наследству перешла его машина. Хотел бы, чтобы на память на машине остались номера деда, у которых буквы полностью совпадают с его инициалами. Это возможно?

Л.Д., Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– В общем случае в соответствии с Правилами государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции РФ, утвержденными постановлением Правительства от 21 декабря 2019 г. № 1764, при возобновлении государственного учета транспортного средства, который прекращен в связи со смертью владельца транспортного средства, при наличии волеизъявления нового владельца, являющегося наследником, государственные регистрационные знаки сохраняются за транспортным средством. Данное правило действует только в том случае, если цифровой код региона ранее присвоенного государственного регистрационного номера соответствует цифровому коду региона места регистрации наследника.

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Иными словами, на транспортном средстве будут сохранены прежние государственные регистрационные знаки при условии, что вы с дедом зарегистрированы в одном субъекте РФ.Если регионы не совпадают, при внесении изменений в регистрационные данные в связи с изменением владельца транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер.

  • Особенности регистрации автомобилей в чужом регионе описаны тут.
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Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 1603
05.11.2024 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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