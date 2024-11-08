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«Снежный крейсер» из США и наш «Полярный танк»: кто кого

«За рулем» вспоминает уникальную технику исследователей Антарктиды

Снежный Титаник

Еще до Второй мировой войны были предприняты первые попытки сменить ездовых собак специальной техникой.

В 1939 году в США создали грандиозного монстра – Snow Cruiser. Вездеход был рассчитан на пять человек, должен был развивать скорость 48 км/ч. А расчетный запас хода с баками на 9000 литров составлял почти 8000 километров! Снежный Крейсер был оборудован площадкой для самолета и обут в трехметровые шины.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Колеса и стали главной проблемой. Когда Крейсер в 1940 году прибыл в Антарктиду, выяснилось, что колеса проваливаются в снег. Проблему пытались решить, установив сзади по две пары колес.

Snow Cruiser
Snow Cruiser

Выяснилось, что хоть как-то двигаться он способен только задним ходом. За две недели вездеход преодолел 148 км, после чего окончательно застрял.

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Еще несколько месяцев экипаж жил в нем, как на полярной станции. Потом вездеход был оставлен. Его еще находили в 1948 году благодаря установленному шесту (Snow Cruiser был полностью занесен снегом).

Дальнейшая судьба уникальной техники неизвестна. Скорее всего, он покоится под большим слоем снега. Но возможно, Крейсер оказался на одном из многочисленных отколовшихся айсбергов и сейчас лежит где-то на дне океана.

Snow Cruiser
Snow Cruiser

Полярный танк

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Наш опыт покорения Антарктиды был удачнее. В 1958 году свет увидел гусеничный вездеход Харьковчанка. Запас хода с полными баками составил «всего» 1500 км. Дизель с нагнетателем развивал 995 л. с. (или 520 л. с. без него). С ним Харьковчанка разгонялась до 30 км/ч.

Вездеход рассчитан на десять человек, причем внутри было до восьми спальных мест. Также были лаборатория, кухня, душ и туалет.

Гусеничный вездеход Харьковчанка второго поколения – с отдельной кабиной
Гусеничный вездеход Харьковчанка второго поколения – с отдельной кабиной

В 1959 году колонна из двух Харьковчанок отправилась в поход по материку и к концу года успешно доехала до Южного полюса и станции Амундсен-Скотт. Всего же вездеходы преодолели 2700 км, показав исключительную живучесть.

Гусеничный вездеход Харьковчанка
Гусеничный вездеход Харьковчанка

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В 1974 году было создано второе поколение Харьковчанки, в котором учли недостатки первой машины. Кабину сделали отдельной, а салон избавился от проблемы загазованности.

Харьковчанки выполняли свои транспортные функции аж до 2008 года!

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Виноградов Александр
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 82832
08.11.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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