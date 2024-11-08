Как не нарваться на мошенников при покупке машины на маркетплейсе

«За рулем» рассказал, как происходит покупка автомобиля на Wildberries

Мы привыкли покупать автомобили в автосалонах дилеров, походить при этом по шоу-руму, посидеть в машинах и обговорить все с продавцом. И нас не смущает, что при этом мы не видим именно тот автомобиль, который покупаем.

Покупка же автомобиля на маркетплейсе настораживает. Хотя мы готовы приобретать там ноутбуки, мотоблоки и другие дорогие товары. В чем разница?

Покупка автомобиля на маркетплейсе – непривычная схема, и у потребителей есть два опасения.

Первое: как не нарваться на мошенников. Второе: реальны ли указываемые в объявлениях цены.

Ответить на эти вопросы «За рулем» попросил эксперта Wildberries.

Василий Гаврилюк, руководитель категории Авто объединенной компании Wildberries & Russ:

— Wildberries проводит тщательную проверку продавцов. Важно, что продавец получает денежные средства только после выдачи автомобиля, для чего клиенту необходимо назвать код. В данном случае маркетплейс выступает арбитром сделки, что является дополнительным фактором безопасности.

Цена, указанная на карточке автомобиля на Wildberries, на 100% совпадает с реальной. Формулировок наподобие «Цена от ХХХ рублей...» на Wildberries не встречается. Если на витрине стоит цена 1 999 999 р., то клиент получит автомобиль за эту цену. В ряде случаев доставка может быть платной, но и это также будет отражено в корзине при оформлении заказа.

Нужен большой автомобиль дешевле миллиона? Есть отличный вариант!

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