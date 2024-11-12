Почему женщины и мужчины видят дорогу по-разному

«За рулем» объяснил различия вождения автомобиля у женщин и мужчин

По причинам эволюции

Наука подтверждает тот факт, что женщины видят дорогу иначе, чем мужчины. Говорят, что причины этой разницы скрываются где-то в пещерах каменного века. Сегодня объяснение сводится к тому, что глазам мужчины мозг обеспечивает лишь «тоннельное» видение, то есть способность видеть четко и ясно далеко, но только прямо перед собой. Немного напоминает взгляд через бинокль или подзорную трубу.

С женщинами все наоборот. Хранительнице очага требовалось следить за всем, что происходит вокруг, а для этого необходимо было обладать широким полем зрения. Поэтому от природы у женщин более развито периферийное зрение, которое у некоторых достигает 180 градусов, о чем говорят многие исследования. Часто им даже не нужно поворачивать голову, чтобы видеть через зеркало заднего вида, что происходит сзади.

Непредвиденные обстоятельства

Другие исследователи утверждают следующее: женщина может нормально управлять транспортом до тех пор, пока не возникнут некие непредвиденные обстоятельства. Психологи поясняют: мужчина в любой ситуации больше верит в себя. Именно мужчины мгновенно начинают просчитывать алгоритмы выхода из нестандартной ситуации. Но как раз из-за самоуверенности, подчас необоснованной, именно мужчины гораздо чаще попадают в серьезные ДТП.

Женщина в тех же условиях, согласно исследованиям, верит в некие законы, которые должны сработать в ее пользу как бы сами по себе. Она убеждена, что заглохший мотор все равно заведется, а бензин теоретически не может закончиться на полдороге. Поэтому ДТП с женщинами обычно носят более мягкий характер.

Ночное зрение

Ответ на вопрос «Кто лучше водит машину, женщина или мужчина?», наверное, никогда не будет решен. Любое умение можно натренировать и довести до уровня навыка. Мужчинам, чтобы стать хорошим водителем, следует учиться смотреть вокруг себя, а женщинам – далеко вперед. А главное – и тем, и другим надо как следует знать Правила дорожного движения, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге, а также, по возможности, пройти курсы контраварийного вождения – одних только навыков, полученных в автошколе, для безопасной езды недостаточно. Что касается стажа, которым многие так гордятся, то чаще всего, увы, это лишь закрепление ошибок и неправильных привычек.

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