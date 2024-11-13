Мы такое не чиним! — почему вам могут отказать в ремонте

«За рулем» рассказал, с какими неисправностями не связываются в автосервисах

Автосервис зарабатывает деньги на своей клиентуре – это понятно. И чем сложнее предстоящие операции, тем больше денег выложит клиент – это тоже понятно. Однако же существует ряд неисправностей и операций, от которых сервисмены отбиваются всеми силами. Примерный их перечень – ниже.

Светодиодная оптика

Неисправную LED-фару вам радостно заменят на новую (если таковая есть на складе, конечно же). Цена такой фары подчас сравнима со стоимостью малолитражного автомобиля. Но зачастую в ней перегорает всего пара светодиодов – тут даже самый обеспеченный клиент попросит не менять фару, а просто починить. И услышит, что фара неразборная и ее ремонт никакими нормативами не предусмотрен.

Неисправные светодиодные фары, в общем-то, чинят, но в небольших специализированных мастерских. Самоделкины в стране еще не перевелись.

Электроагрегаты

Неисправности электрических агрегатов – стартеров, генераторов и подобных – зачастую вызваны простейшими дефектами: например, перегоранием щеток. Но любому относительно солидному автосервису гораздо удобнее установить клиенту новую деталь, а не приводить в порядок старую. Опять же можно обратиться в специализированную мастерскую и отвезти им стартер или генератор в ремонт, а машина пока постоит на парковке сервиса.

Плавающий дефект

Это самый противный тип неисправности – она то проявляется, то затаивается. Вчера у клиента то и дело зажигался «чек», а сегодня в сервисе, как назло, сработал эффект присутствия: все в порядке. Да и сканер ничего интересного не сообщает: например, была неисправность АВS… Скорее всего, виноваты какие-то плохие контакты. Но как их найти? В итоге клиенту посоветуют «ездить спокойно», пока дефект не усугубится, а уже потом приезжать на диагностику и ремонт.

Шприцевание

Как ни странно, но эту операцию нынешние сервисмены очень не любят. В эпоху автомобилей Волга она была в порядке вещей, а сегодня, надо полагать, считается то ли грязной, то ли экономически невыгодной. Между тем, на Хаммерах и солидных «рамниках» таких точек смазки может быть более десятка. Возможно, виноват тот факт, что грязные проржавевшие масленки зачастую «не пробиваются» ни с первого, ни со второго раза, а никакими нормо-часами эти затраты усилий и времени не предусмотрены.

Экзотичный автомобиль

Если вы приедете ремонтироваться, скажем, на Альфа Ромео, то почти наверняка с вами будут иметь дело только при наличии у вас соответствующих запчастей и расходников. На складе сервисменов ничего подходящего точно не будет.

Это относится к машинам с роторными двигателями, а также, как ни странно, ко многим автомобилям, завезенным в страну по схеме параллельного импорта. Подобная ситуация может возникнуть с обслуживанием и ремонтом многих китайских машин, многообразие которых настолько велико, что в ряде случаев на конкретную машину нет ни электрических схем, ни запчастей.

Но в большинстве случаев, после блужданий по сайтам и форумам, почти всегда удается обнаружить мастеров, которые занимаются именно нужными вам работами. Поэтому отчаиваться, если вас не приняли на привычном сервисе, не стоит.

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