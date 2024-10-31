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Почему в машине потеют стекла и как это прекратить

«За рулем» дал совет, как сохранить стекла в автомобиле прозрачными даже в дождь

Кондиционер не только сушит воздух в салоне, но и помогает быстро восстановить обзор. Главное – правильно им воспользоваться.

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Для восстановления хорошей видимости через окна необходимо на некоторое время включить кондиционер. Дело в том, что влага из воздуха конденсируется на холодных пластинах его испарителя и в салоне становится сухо.

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Подобный эффект можно наблюдать и на холодной бутылке, извлекаемой из морозильника. По этой же причине и на водопроводных трубах с холодной водой образуются капельки влаги.

Однако для распотевания стекол в автомобиле простого включения кондиционера может быть недостаточно. Еще нужно повернуть дефлекторы так, чтобы поток воздуха из них шел на лобовое и боковые передние стекла. Для просушки заднего стекла будет достаточно включить электрообогрев.

Что касается функции рециркуляции воздуха, то ее включение бессмысленно, поскольку от этого стекла могут запотевать даже в сухую погоду без дождя.

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Если же кондиционера в вашем автомобиле нет или он неисправен, купите специальное средство против запотевания и обработайте им стекла изнутри.

А для наружной поверхности используйте антидождь.

Хороший обзор – залог вашей безопасности на дороге.

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Кацубо Игорь
Фото:Freepik / Freepik
Количество просмотров 42
31.10.2024
Фото:Freepik / Freepik
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