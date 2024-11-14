Полный привод, 129 сил, расход 5,3 литра, японское качество… и странные минусы
У российских дилеров Suzuki сейчас можно встретить Jimny и Baleno индийской сборки, а также S-Cross венгерской сборки. Последний сочетает явные преимущества по сравнению с заполонившими рынок «китайцами», но с откровенно архаичными решениями.
Турбо и гибрид Suzuki S-Cross
Кроссовер оснащен турбомотором 1.4 семейства Boosterjet. Он зарекомендовал себя достаточно надежным. Его 129 сил автомобилю хватает, ведь весит машина немногим больше 1,3 тонны.
Двигатель дополнен микрогибридной надстройкой. Стартер-генератор с ременным приводом и небольшая литий-ионная батарея добавляют 14 сил при наборе скорости с нуля и позволяют системе «старт-стоп» срабатывать не после полной остановки, а при снижении скорости примерно до 10-15 км/ч.
Автомат и полный привод Suzuki S-Cross
Если наддув и гибридность снижают надежность, то к трансмиссии со стороны потенциальных покупателей должно быть полное доверие.
На S-Cross стоит классический 6-ступенчатый автомат Aisin и есть система полного привода. Причем японцы расщедрились даже на принудительную блокировку межосевой муфты.
Еще одно преимущество модели в том, что в отличие от нее, все ведущие колеса на «китайцах» длиной 4,3 м днем с огнем не сыскать.
Езда и оснащение Suzuki S-Cross
Ходовым качествам могу отвесить только один комплимент: подвеска достаточно энергоемкая для наших дорог.
Динамика достаточная, а в спортивном режиме S-Cross становится даже шустрым.
Но руль пустой, ходовая работает громко, в поворотах машина сильно кренится. Шумоизоляция колесных арок слабая… Правда, у одноклассников дела со всем этим обстоят не лучше.
Оснащение Suzuki S-Cross неплохое. Есть двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя, LED-фары, парктроник, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. А вот обогревов нет. Никаких. Что удивительно для машины, поставляемой на европейский рынок.
Архаизмы Suzuki S-Cross
Обилие физических клавиш, аналоговую приборную панель и тканевую отделку я только приветствую. Они удобны, но встречаются теперь редко. Однако в S-Cross зашкаливает число откровенно архаичных решений.
Автодоводчик есть только у водительского стеклоподъемника. Поворотники лишены функции тройного мигания. Электроскладывание зеркал и блокировка дверных замков срабатывают только при нажатии отдельной кнопки – авторежима нет. У камеры заднего вида нет динамической разметки. Некоторые клавиши сделали, кажется, еще в 1980-х годах.
Адаптивный круиз-контроль умеет замедлять машину до полной остановки, но держать ее тормозами на светофоре не обучен: спустя пару секунд S-Cross начинает катиться вперед.
Цена Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross можно было бы простить многое, если бы не его цена. Сумма в 4 млн, которую за него просят, – это запредельно дорого.
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