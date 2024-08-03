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Надежный мотор и простейший автомат — добротный «японец» на замену китайскому автопрому

Эксперт «За рулем» советует купить Suzuki Baleno вместо китайского автомобиля

Параллельному импорту предрекают серьезный спад после введения новых ставок утильсбора. Действительно, дилерам невыгодно ввозить автомобили не только из-за налога, но и ввиду сложной ситуации с гарантийным обслуживанием, ведь поддержка производителя отсутствует.

Однако спрос на «параллельные» автомобили остается стабильным. Огромное количество россиян не хотят отказываться от добротных проверенных «японцев» с «немцами» в пользу китайского автомобиля. Специально для них эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал несколько хороший новинок параллельного импорта. Одна из них – Suzuki Baleno.

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Компактный пятидверный хэтчбек третьего поколения, вышедший в 2022 году. Цена машин 2024 года составляет от 2,5 млн рублей. Прошлогодние, но тоже новые, без пробега, – дешевле.

Сборка Suzuki Baleno ведется в Японии и в Индии (СП Maruti Suzuki). Однако в Индии машину продают с мотором 1.2, а роль автоматической трансмиссии играет вариатор. К нам же поступает «глобальный» вариант с двигателем 1.5 и четырехступенчатым гидроавтоматом.

Комбинация эта идентична той, что устанавливается на модель Jimny. Двигатель K15B 1.5 (105 л.с.) у нас не особо изучен, хотя в ходу он с 2018 года. Блок у него уже не чугунный, а алюминиевый, но распределенный впрыск остался, так что АИ-92 вполне подойдет. Хотя из-за такого бензина слишком быстро образуется нагар и растет расход масла. Цепь ГРМ особой стойкостью не отличается, но 150 тысяч км выдерживает.

Автомат Aisin TW-40LE, напротив, старый и проверенный – задумчивый, зато очень простой и надежный, ходит более 300 тысяч км.

Представленная в салонах комплектация – GLX, почти максимальная: климат, круиз-контроль, система камер кругового обзора, дисплей 9 дюймов, серьезный комплекс электронных ассистентов. И все Suzuki – очень надежные машины, что в совокупности с ценой делает Baleno интересным предложением.

Интерьер Suzuki Baleno

Еще больше качественных новинок параллельного импорта ждут вас в нашем новом материале.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 103725
03.08.2024
Фото:Suzuki
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