Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей

«За рулем» перечислил, с чем приходится мириться покупателям китайских машин.

Примерно 10 лет назад произошел значительный скачок качества китайских автомобилей. Они стали более надежными, появились фирменные автосалоны, предлагающие гарантийное обслуживание. Однако несмотря на это, у китайских автомобилей все еще есть недостатки, которые могут омрачить владение ими.

Мы не будем останавливаться на конкретных моделях или марках, а сосредоточимся на общих проблемах, которые встречаются у большинства китайских автомобилей.

Спрос

На рынке подержанных автомобилей стоит отметить невысокую ликвидность китайских моделей, из-за чего происходит значительное падение стоимости в короткий срок. Это связано с тем, что на рынке все еще много европейских, американских, японских и корейских автомобилей, причем в возрасте 3-5 лет. Конкурировать с ними китайским моделям, о надежности которых на пробегах 60+ тысяч км мало что известно, сложно.

Кроссоверы и... кроссоверы

Китайские фирмы поставляют к нам почти исключительно кроссоверы. Седаны встречаются редко, а хэтчбеков нет совсем. Такая политика вынуждает людей тратить больше денег на более дорогие кроссоверы. Где же аналоги Гольфа, Соляриса или Пиканто?

На китайских автосалонах, как видите, хэтчбеки встречаются. Но в Россию их не привозят.

Слишком высокие технологии

Если раньше китайские автомобили критиковали за упрощенную конструкцию, заимствованную у ведущих автоконцернов с опозданием на 5-10 лет, то сейчас их конструкции, порой, кажутся даже слишком передовыми. В чем же это выражается?

Форсировка моторов

Применяются излишне форсированные малолитражные двигатели с турбонаддувом (1,5 л). С такого рабочего объема снимается значительная мощность, что, учитывая их ажурную конструкцию, вряд ли приведет к высокому ресурсу. При этом сплавы, используемые для отливки блока цилиндров, не всегда соответствуют высоким стандартам качества.

Разрешение применять бензин АИ-92

Для наддувных двигателей с непосредственным впрыском топлива рекомендуется использовать бензин АИ-92, что делается исключительно из маркетинговых соображений. Однако на низкооктановом топливе ни одна машина не будет иметь динамики и расхода топлива, заявленных в рекламе.

Недаром испытатели нашего журнала «За рулем» почти всегда отмечают значительное превышение расхода топлива. Это происходит потому, что мотор на заводе откалиброван под 95-й или даже 98-й бензин, и лишь значительное снижение параметров (мощности, экономичности, экологичности, ресурса) позволяет ему работать по обходным алгоритмам.

Это сборище высоких технологий разрешают кормить 92-м бензином. И, обратите внимание, у мотора нет маслоизмерительного щупа.

Массовое применение роботизированных коробок передач и вариаторов

История мирового автопрома показывает, что даже ведущим автомобильным фирмам не сразу удалось создать надежные и долговечные роботы и вариаторы.

Создается впечатление, что разработки китайских фирм тоже будут поначалу не слишком ресурсными. Без опасений на этот счет можно выбирать только лицензионные гидроавтоматы, а их немного.

Жидкокристаллические экраны

У современных китайских автомобилей комбинация приборов и сенсорный экран мультимедии часто объединены в один длинный планшет, который управляет почти всем в автомобиле, кроме руля и педалей.

Это вызывает ряд проблем. В сильные морозы экран может зависать, и управлять множеством функций становится невозможно. Даже спидометр не будет виден. Выход из строя такого экрана делает использование автомобиля невозможным.

При таком «экранном» управлении случаются досадные проблемы. Например, как-то раз к нам в редакцию на тест попала новая китайская модель, и в первую же ночь аккумуляторная батарея села «в ноль». Оказалось, что на экране была запрограммирована функция «Приветствие». Позже выяснилось, что это означает постоянно горящие габаритные огни, которые при ярком, но низком солнце, когда машину припарковали, были незаметны.

При аварии часто перегорают электронные блоки

Если автомобиль попадает в аварию, то высока вероятность выхода из строя электронных блоков. Это, вероятно, связано с недостаточной защитой проводки от коротких замыканий.