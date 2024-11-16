Новый вездеход на базе Нивы — на замену китайской времянке

«За рулем» рассказал о перспективах армейского мотовездехода «Улан»

Потребность наших Вооруженных сил в боевых багги и мотовездеходах оказалась столь велика, что Минобороны РФ решилось на беспрецедентный шаг.

Для нужд воюющих частей в конце 2023 и начале 2024 года было запланировано приобрести больше двух тысяч мотовездеходов Aodes Desertcross китайского производства.

Гражданский мотовездеход Aodes Desertcross 1000-3 стал основой модификаций для армии России.

Конечно, это не контракт на века, а способ выиграть время, пока наша промышленность освоит выпуск аналогичных машин в нужном количестве. И вот на форуме Армия-2024 состоялся дебют отечественного мотовездехода «Улан».

Сравним новинку с зарубежным аналогом.

Литр с вариатором

В основе боевых машин китайской сборки лежит гражданская модель Aodes Desertcross 1000-3. Тысяча в названии – округленный объем 976-кубового бензинового двухцилиндрового двигателя жидкостного охлаждения мощностью 87 л.с.

Трансмиссия – полноприводная с вариатором CVT в составе и блокировками межколесных дифференциалов.

С учетом специфики российской эксплуатации, в списке оборудования числятся усиленный передний бампер, электроусилитель рулевого управления, светодиодная оптика, фаркоп, тент, превращающий кабину открытого типа в закрытую, отопитель и лебедка.

Для эксплуатации в холодное время года Desertcross получил отопитель и закрытую тентом кабину. Вооружен двумя пулеметами «Печенег». Один установлен на крыше, другой – на панели перед сиденьем переднего пассажира.

Возможна установка на мотовездеход различного вооружения – от стрелкового до ракетного. Скажем, на стендах форума Армия 2024 демонстрировали специальное транспортное средство на базе Desertcross с двумя 7,62-мм пулеметами «Печенег» и зенитную версию для ПЗРК «Игла» или «Верба» с тепловизионным прицелом «Зарница».

В базовом варианте мотовездеход способен принять на борт до пяти человек. Версия для эвакуации вмещает двух военнослужащих и двух раненых на носилках.

Грузовой отсек и трансформация салона позволяют китайскому мотовездеходу перевозить двух раненых на носилках. В этом случае остается еще два места: для водителя и стрелка.

Габаритные размеры боевой машины – 3339×1782×1935 мм. Клиренс – 310 мм. Максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода – 300 км, снаряженная масса – 849 кг, грузоподъемность – 300 кг.