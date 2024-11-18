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Еду на запаске-«докатке» — оштрафуют?

Глава ГАИ объяснил, в каких случаях допустимо передвижение на колесах разного размера

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли ездить на «докатке»? Слышал, что по новым правилам это запрещено и сотрудники ГАИ теперь штрафуют.

СеменВ., г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Ничего нового в законодательстве в отношении использования запасного колеса уменьшенного размера не произошло.

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В соответствии с пунктом 5.8 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), нельзя использовать автомобиль, если на одну ось установлены шины разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимние и не зимние, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора.

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При этом отдельно оговаривается, что указанные требования не применяются в случае временной установки на транспортное средство запасной шины. Таким образом, движение на «докатке» рассматривается именно как временная мера, необходимая для того, чтобы доехать до места ремонта. Штрафа за эксплуатацию транспортного средства в таком режиме не предусмотрено.

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«За рулем»
Количество просмотров 64
18.11.2024 
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«За рулем»
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