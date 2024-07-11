Доработки автомобиля, за которые вас не смогут наказать

«За рулем» перечислил 9 разрешенных законами изменений в автомобиле

Несмотря на действующие в России ограничения для тюнинга, есть несколько законных вариантов преобразить свой автомобиль.

1. Что можно изменить в салоне

Для штатных плафонов освещения салона можно подобрать светодиодные лампы разных цветов.

Также можно смонтировать подсветку зоны ног для пассажиров и водителя. Панель приборов, туннель пола и центральную консоль можно украсить светящейся окантовкой. Можно даже сделать так, что вся эта иллюминация будет мигать под музыку.

Рулевое колесо можно обтянуть кожей или надеть на него оплетку. Сделать это нужно не перекрывая гнездо подушки безопасности. Однако заменить штатный руль на другой без согласования с ГИБДД не получится.

Не получится и заменить штатные сиденья на тюнингованные. Но разрешено размещать на сиденьях массажеры, подогревы и обтягивать их чехлами.

Допускается замена стершихся педальных накладок на неоригинальные. Что касается салонных ковриков, то они могут быть любыми. Главное, чтобы они были закреплены и не смещались под педали.

Штатное головное устройство может быть заменено на другое – с экраном большего размера и дополнительными функциями: диагностика систем автомобиля, изображение с камеры заднего вида, навигация.

Разрешен световой тюнинг, если он своим светом не мешает в темноте водителю.

2. Маршрутный компьютер

На некоторых моделях автомобилях этих устройств нет. Но если вам хочется получать информацию о расходе топлива, запасе хода и предупреждения о работе и ошибках двигателя, то маршрутный компьютер можно доустановить. Это устройство может иметь собственный дисплей или выводить информацию на монитор мультимедийной системы.

Подключение маршрутного компьютера к штатному разъему OBD II осуществляется при помощи специального кабеля.

Во втором случае потребуется сканер ELM 327, который также вставляется в этот разъем.

В результате информация будет выводиться на смартфоны Android или iOS или на магнитолы на Android.

Удобство отслеживания: через маршрутный компьютер на монитор выводится даже температура масла в коробке передач.

3. Защита агрегатов

На многие внедорожники и кроссоверы защиту для ДВС, КПП и деталей подвески устанавливают на заводе. В то же время следует учитывать, что любая нештатная система отрицательно сказывается на качестве обдува агрегатов и может привести к их перегреву. Чтобы следить за температурой, как раз и пригодится упомянутый выше маршрутный компьютер.

Установив дополнительную защиту, во время жары нужно ездить спокойнее. Особенно по бездорожью или в пробках, когда приходится по многу раз трогаться с места и останавливаться. Чаще всего из-за плотной дополнительной защиты перегреваются АКП и вариаторы, если у них нет собственного радиатора охлаждения.

Защита двигателя, не имеющая отверстий, обладает повышенной прочностью, но препятствует нормальному охлаждению агрегатов и создает дополнительные сложности при замене масла.

4. Шины и диски

Шины и диски должны быть только штатных размеров. Допускается установка только колес рекомендованного изготовителем автомобиля размера (он указывается в табличке на стойке двери или на лючке бензобака).

Случается, что автовладельцы ставят шины, которые не рекомендованы к установке, но близкие по размеру. Например, 195/65 R15 вместо 185/65 R15 ради плавности хода и увеличения клиренса. Однако неизвестно, как это может повлиять на управляемость автомобиля и его устойчивость. Подумайте, прежде чем устраивать подобные эксперименты.

Для улучшения ходовых качеств автомобиля предпочтительнее установить более дорогие шины, но рекомендованного размера. Можете обратить внимание на те модели, которые заняли первые места в наших тестах.

Обратите внимание, что для Солярисов прошлых лет выпуска допускается только два типоразмера колес.

5. Парктроник и видеокамера

В качестве дополнительных систем часто устанавливают задние и передние парктроники. Также можно установить видеокамеру заднего вида. Удобнее, когда изображение с этой камеры выводится не на отдельный монитор, а на экран медиасистемы. К тому же дополнительные экраны занимают много места и могут ухудшать обзор.

6. Фонари и фары

Запрещается устанавливать в фары, рассчитанные на галогенные лампы, другие источники света: линзованные модули, ксеноновые и светодиодные лампы. Также в блок-фары запрещается монтировать светодиодные полоски, которые будут выполнять функцию дневных ходовых огней. Еще запрещена замена на светодиоды штатных габаритных ламп.

Что касается ламп, изготовленных по технологии Long Life, то их установка даже рекомендуется. У этих ламп более долгий срок службы, что понятно из названия.

Чтобы оптика светила ярче, выбирайте лампы с улучшенной светоотдачей. Однако такие лампы, в сравнении с обычными, имеют меньший ресурс. Также не стоит приобретать лампы слишком высокой мощности. От этого фары могут выйти из строя.

Для задних световых приборов также рекомендуется поставить лампы, имеющие увеличенный ресурс. Некоторые водители все же монтируют светодиоды в фонари, так как инспектор ГАИ не сможет разглядеть подмены – мешает светорассеивающий рисунок плафонов и то, что автомобиль уже проехал мимо инспектора.

Следует учесть, что зимой такое освещение выделяет мало тепла, и налипший на плафоны снег не будет таять. В результате габаритные огни вашего автомобиля станут незаметны, что весьма опасно.

7. Сигнализации с расширенным функционалом

Речь идет о системе автозапуска, благодаря которой зимой можно заводить мотор из дома и через несколько минут сесть в уже прогретый салон автомобиля. Сюда относятся также функции автоматического подъема стекол и дистанционного отпирания-запирания дверей.

8. Улучшения багажного отсека и подкапотного пространства

Разрешено изготавливать в багажниках различные полки, разделять пространство на отдельные отсеки для мелких вещей, сооружать фальшполы. Также допускается обустройство загородей для перевозки животных. Причем такие загородки хорошо тем, что при резком торможении будут защищать салон от пролета через него различных предметов.

От посторонних глаз скрыть багажный отсек можно нанесением тонировки на стекла. Разрешение тонировать распространяется на любые стекла, кроме лобового и передних боковых. И тонировать их можно наглухо, поскольку требований к коэффициенту светопропускаемости этих стекол нет.

Допускается самостоятельная установка газовых упоров для капота.

9. Детали топовых комплектаций

Инспекторы ГАИ не будут предъявлять претензии, если вы установите на свой автомобиль оборудование, используемое для более богатой комплектации этой же модели:

низкопрофильная резина большого размера;

рейлинги на крыше;

предусмотренные конструкцией светодиодные фары и фонари с автокоррекцией высоты светового пучка;

противотуманные фары;

сиденья, оборудованные электроприводом.

Тюнинг – это не всегда только красота, но еще и дополнительное удобство. Главное – соблюдать требования закона, чтобы не получать штрафы.

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