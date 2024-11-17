Снимаем маски — всё это тоже Нивы, но вы о них не знали
Нива ВАЗ-2121 и ее последующие версии за десятилетия обросли множеством модификаций. Но некоторые варианты внедорожника были настолько необычны, что опознать в них прототип очень сложно, а иногда и вовсе невозможно.
Путешествие в пустыню
Кому и почему на ВАЗе пришла в голову необычная идея сделать упрощенную версию ВАЗ-2121 для… фермеров Латинской Америки, теперь установить, вероятно, невозможно. Но в 1992 году за такой проект на заводе взялись.
Если под термином «тюнинг» обычно понимают некое переодевание или даже одевание автомобиля, то в данном случае речь шла, скорее, о раздевании. Агрегаты Нивы со стандартным 80-сильным двигателем рабочим объемом 1,7 л «поженили» с пространственной алюминиевой рамой и пластиковыми наружными панелями.
Красотой пляжная, ну или фермерская Нива, получившая имя Бора, конечно, не блистала, но зато получилась на целых 200 кг легче, чем ВАЗ-21213. Поэтому и динамика, и проходимость улучшились.
В 1994 году Бору показывали на выставке в Лондоне, а после отправили уже не в Латинскую Америку, а на Ближний Восток. Говорили, что в песках Саудовской Аравии машина произвела фурор. Но заказов, по крайней мере необходимых для хотя бы мелкосерийного производства, не было. Дело ограничилось двумя прототипами.
Приключение Тарзана
Старую, но всегда заманчивую идею соединить высокую проходимость с комфортным просторным кузовом в конце 1990-х годов взялась очередной раз воплотить в жизнь тольяттинская фирма Лада-Консул.
Кузов Лады Самары соединили с узлами и агрегатами ВАЗ-21213. Таким образом, трехдверный хэтчбек ВАЗ-210834 и пятидверный ВАЗ-210934 по конструкции очень далеко ушли от переднеприводного прототипа.
Двигатель ВАЗ-21213 объемом 1,7 л мощностью 81 л.с. (предлагали и вариант с 1,8-литровым мотором мощностью 80 л.с.) стоял продольно. Пятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка от Нивы на автомобиле по имени Тарзан были стандартными. Удлинили только карданные валы.
Редуктор для заднего привода был аналогичен переднему от Нивы. Поэтому Тарзан получил полностью независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах. Кузов поставили на оригинальную раму, что снизило традиционные шумы и вибрации от трансмиссии Нивы. Дорожный просвет внедорожника Тарзан – 220 мм.
Мелкосерийное производство таких автомобилей начали в 1998 году. Но базовая Нива в те годы стоила около 3600 долларов, а Тарзан – 11 500! За такие деньги можно было купить полноприводную иномарку. Правда, изрядно поезженную, но еще живую.
Позднее через официальную дилерскую сеть пытались продавать Тарзан-2 – универсал ВАЗ-2111-90. Эта машина базировалась на том же оригинальном шасси и тех же агрегатах от Нивы, что и Тарзан-1. Но таких автомобилей собрали и продали совсем мало.
Нива стала основой и для первого серийного отечественного полноприводного минивэна – ВАЗ-2120 Надежда. Выпуск семиместного автомобиля начали в 1998 году. Под кузовом машины с колесной базой 2700 мм (как у удлиненных ВАЗ-2129 и ВАЗ-2131 – на 500 мм больше, чем у стандартной Нивы) расположили серийные агрегаты ВАЗ-21213.
Для Надежды предлагали карбюраторные моторы рабочим объемом 1,7 и 1,8 л. На часть автомобилей ставили и 1,8-литровый впрысковой двигатель мощностью 85 л.с.
На базе Надежды сделали опытные образцы грузовика и вариант с увеличенным задним свесом. Надежда стоила примерно в два раза дороже Нивы. До 2006 года на ОПП (Опытно-промышленное производство) ВАЗ собрали 7100 минивэнов ВАЗ-2120.