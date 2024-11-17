Снимаем маски — всё это тоже Нивы, но вы о них не знали

«За рулем» рассказал про интересные версии внедорожников на базе Нивы, в которых невозможно узнать знаменитую модель ВАЗа.

Нива ВАЗ-2121 и ее последующие версии за десятилетия обросли множеством модификаций. Но некоторые варианты внедорожника были настолько необычны, что опознать в них прототип очень сложно, а иногда и вовсе невозможно.

Путешествие в пустыню

Бора – песчаная версия ВАЗ-21213.

Кому и почему на ВАЗе пришла в голову необычная идея сделать упрощенную версию ВАЗ-2121 для… фермеров Латинской Америки, теперь установить, вероятно, невозможно. Но в 1992 году за такой проект на заводе взялись.

Если под термином «тюнинг» обычно понимают некое переодевание или даже одевание автомобиля, то в данном случае речь шла, скорее, о раздевании. Агрегаты Нивы со стандартным 80-сильным двигателем рабочим объемом 1,7 л «поженили» с пространственной алюминиевой рамой и пластиковыми наружными панелями.

Красотой пляжная, ну или фермерская Нива, получившая имя Бора, конечно, не блистала, но зато получилась на целых 200 кг легче, чем ВАЗ-21213. Поэтому и динамика, и проходимость улучшились.

В 1994 году Бору показывали на выставке в Лондоне, а после отправили уже не в Латинскую Америку, а на Ближний Восток. Говорили, что в песках Саудовской Аравии машина произвела фурор. Но заказов, по крайней мере необходимых для хотя бы мелкосерийного производства, не было. Дело ограничилось двумя прототипами.

Приключение Тарзана

ВАЗ-210934 Тарзан-1.

Старую, но всегда заманчивую идею соединить высокую проходимость с комфортным просторным кузовом в конце 1990-х годов взялась очередной раз воплотить в жизнь тольяттинская фирма Лада-Консул.

Кузов Лады Самары соединили с узлами и агрегатами ВАЗ-21213. Таким образом, трехдверный хэтчбек ВАЗ-210834 и пятидверный ВАЗ-210934 по конструкции очень далеко ушли от переднеприводного прототипа.

Двигатель ВАЗ-21213 объемом 1,7 л мощностью 81 л.с. (предлагали и вариант с 1,8-литровым мотором мощностью 80 л.с.) стоял продольно. Пятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка от Нивы на автомобиле по имени Тарзан были стандартными. Удлинили только карданные валы.

Редуктор для заднего привода был аналогичен переднему от Нивы. Поэтому Тарзан получил полностью независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах. Кузов поставили на оригинальную раму, что снизило традиционные шумы и вибрации от трансмиссии Нивы. Дорожный просвет внедорожника Тарзан – 220 мм.

Мелкосерийное производство таких автомобилей начали в 1998 году. Но базовая Нива в те годы стоила около 3600 долларов, а Тарзан – 11 500! За такие деньги можно было купить полноприводную иномарку. Правда, изрядно поезженную, но еще живую.

ВАЗ-2111-90 Тарзан-2.

Позднее через официальную дилерскую сеть пытались продавать Тарзан-2 – универсал ВАЗ-2111-90. Эта машина базировалась на том же оригинальном шасси и тех же агрегатах от Нивы, что и Тарзан-1. Но таких автомобилей собрали и продали совсем мало.

Серийный минивэн ВАЗ-2120 Надежда.

Нива стала основой и для первого серийного отечественного полноприводного минивэна – ВАЗ-2120 Надежда. Выпуск семиместного автомобиля начали в 1998 году. Под кузовом машины с колесной базой 2700 мм (как у удлиненных ВАЗ-2129 и ВАЗ-2131 – на 500 мм больше, чем у стандартной Нивы) расположили серийные агрегаты ВАЗ-21213.

Для Надежды предлагали карбюраторные моторы рабочим объемом 1,7 и 1,8 л. На часть автомобилей ставили и 1,8-литровый впрысковой двигатель мощностью 85 л.с.

На базе Надежды сделали опытные образцы грузовика и вариант с увеличенным задним свесом. Надежда стоила примерно в два раза дороже Нивы. До 2006 года на ОПП (Опытно-промышленное производство) ВАЗ собрали 7100 минивэнов ВАЗ-2120.