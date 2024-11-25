Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

«За рулем» проверил, как сегодня работают дилеры Лады, что предлагают клиентам и по каким ценам.

Год назад с ценами на тольяттинские машины происходила неразбериха: дилеры беззастенчиво накручивали по несколько сотен тысяч рублей к рекомендованной производителем цене! Когда поднялась шумиха в прессе, АВТОВАЗ был вынужден приструнить продавцов: с теми, кто значительно завышал цены, завод обещал разорвать партнерские отношения.

И ситуация успокоилась – большинство дилеров перестали нагло завышать прайсы, в чем мы убедились в ходе прошлого нашего рейда по автосалонам Lada.

А что происходит сейчас? Держат ли продавцы рекомендованные заводом цены? Мы прояснили ситуацию в ходе нового рейда.

Верны себе

Первым делом я направился в дилерскую деревню, которая находится к западу от Москвы. В прошлом году его продавцы добавляли к рекомендованным ценам серьезные суммы.

Из нового в шоу-руме – стоящий в углу кроссовер XCite X-Cross 7. Эта марка аффилирована с Ладой, и ее машины теперь продаются бок о бок с тольяттинскими.

Из прежнего – апатия продавцов. Я кружил по салону от машины к машине, но ко мне не то что не подошли – даже не поздоровались.

Дилеры Лады все как один теперь торгуют кроссоверами XCite.

В шоу-руме представлено шесть различных Лад – все модели, за исключением Ларгуса. Возле пяти из них стоят таблички, что автомобиль зарезервирован. Как я понимаю, это легальный способ прятать цены и начинать торг.

Как и в прошлом году, меня «интересовала» Lada Niva Travel.

– Почему машины в зале зарезервированы, склада нет? – интересуюсь у менеджера.– И склад есть, и машины там имеются. Могу предложить вам Niva Travel в версии «Комфорт». Стоимость будет 1 млн 560 тысяч рублей.– Ого, как дорого! По РРЦ эта модификация на полторы сотни тысяч дешевле.– Если воспользоваться услугой трейд-ин, то можно получить скидку от 20 до 60 тысяч, оформите кредит – еще 100.– А можно ли провести сделку одним днем?– Это вряд ли. Пока приедете, пока выберем машину, привезем ее со склада, оформим… Можно попробовать успеть, но тогда вам надо прибыть к самому открытию.

В общем, не привыкли в этом салоне работать в современном ритме. И с ценами до сих пор «химичат».

На кольцевой

Далее заскочил к одному из дилеров на МКАД. С парковкой тут туго – пришлось оставить машину поодаль, на клиентской стоянке другого бренда. Лада и здесь соседствует с XCite: машины стоят бок о бок, но справедливости ради – вывески разные, и входные двери тоже.

На входе поздоровались, что сразу располагает. Продавцы, правда, особого интереса ко мне не проявили – так и остались сидеть за своими столами. Зал тесный – в нем поместилось всего пять моделей. И снова – без Ларгуса. С ценами не хитрят – таблички стоят у каждой машины. Это внушает доверие.

Здесь Ладу Ниву Тревел в комплектации «Комфорт» (как раз экспонировалась в шоу-руме) отдают за 1 млн 398 тысяч рублей – на десять тысяч дешевле рекомендованной цены! И по трейд-ин скидка существеннее – 100 тысяч.

В нынешние времена такое встретишь нечасто: дилерский ценник ниже РРЦ – даже торговаться не надо!

Машины в наличии есть, можно купить одним днем. Мне продавец «сватал» версию Black – с установленным дилером дополнительным оборудованием: расширенная защита днища, сигнализация, антикоррозийная обработка днища, сетки в багажник, коврики в салон, дефлекторы. Стоит такой автомобиль 1 млн 657 тысяч рублей.