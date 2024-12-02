Автокредит под 30% годовых – брать или подождать?

Число должников по автокредиту достигло максимального значения в 31 тысячу

Кредиты разлетаются как горячие пирожки – в сентябре текущего года банки выдали автокредитов на сумму почти 250 млрд рублей, что стало ­историческим максимумом. Но рекордный рост автокредитования неуклонно сопровождается увеличением числа проблемных заемщиков. Количество должников с просрочкой до 90 дней достигло 31 тысячи – максимального значения за последний год. Что дальше?

Тревожные рекорды

Количество заемщиков, которые не справляются с долговой нагрузкой, тоже растет. Многие переоценивают свои возможности.

При средней стоимости автомобиля 3 млн рублей и среднем размере автокредита 1,5 млн рублей ежемесячный платеж с учетом дополнительных расходов на каско и страхования жизни заемщика доходит до 75 тысяч рублей – и это на протяжении пяти лет!

Такая сумма сопоставима со средней заработной платой во многих регионах России, что делает выплаты потенциально непосильными для значительной части заемщиков. Даже если отказаться (но как?) от страхования имущества и жизни, то ежемесячный платеж при текущих ставках будет около 50 тысяч рублей в месяц.

Многие просто берут автокредиты не глядя, а банки точно так же не глядя деньги выдают. Ведь машина находится в залоге и, если что, банк свой интерес не упустит. А вот заемщик может потерять как автомобиль, так и уплаченные проценты по кредиту.

Инфляция всё спишет

Многие заемщики внезапно для себя оказываются не в состоянии обслуживать взятые на себя обязательства. Да, вчера еще могли, а сегодня уже денег не хватает. А зарплату на заводе поднимать перестали. И заемщик попадает в «ножницы», когда обязательства с каждым месяцем растут, а доходы или снижаются, или, в лучшем случае, остаются на том же уровне.

Кроме того, почти все покупатели автомобилей при оформлении кредита не учитывают возможные риски – потерю работы, болезнь или иные непредвиденные обстоятельства. Я спросил нескольких знакомых, которые недавно взяли машину в кредит – все ответили в том духе, что с ними точно ничего не случится. Что это, как не извечный наш «авось»?

Но приобретение автомобиля в кредит по безумным ставкам многим не кажется таким уж и безрассудством. Люди говорят, что инфляция скоро сожжет их долг и к концу срока кредитования ежемесячный платеж будет стоить не больше одного похода в магазин. То есть вера в то, что инфляция будет разгоняться, греет душу тех, кто успел взять кредит под 30% годовых. Похоже на казино. Поставил на красное – и проиграл. Поставил на черное – и сорвал банк.

Что делать

Надо тщательно оценивать свои возможности перед оформлением автокредита. Важно учитывать не только текущий уровень дохода, но и возможные риски его снижения в будущем .

Необходимо учесть, что от вас могут потребовать застраховать жизнь и здоровье, а также купить в «аккредитованной» страховой компании полис каско, который может вам обойтись в пару сотен тысяч рублей. Иначе кредит не дадут.

В условиях непредсказуемо высокой процентной ставки лучше вести себя максимально консервативно. Если ваш пятилетний автомобиль по-прежнему в хорошем состоянии, не торопитесь его продавать. Если уж совсем невмоготу и хочется чего-то нового, рассмотрите вариант покупки автомобиля на вторичном рынке – доплата будет не такой значительной.

Если же нет накоплений и у вас старенький недорогой автомобиль, лучше вообще не ввязываться в авантюру с приобретением новой машины в кредит под 30% годовых. Просто признайте, что это предложение не для вашего текущего финансового положения. А если еще и другие кредиты есть – то и подавно (13 млн российских граждан имеет три кредита и более).

По текущим процентным ставкам вы можете вместо покупки нового автомобиля просто отнести деньги в банк на депозит, а на проценты ездить на такси, ни в чем себе не отказывая.

Понижение цен на вторичном авторынке и увеличение сроков продажи до 30 дней явно говорит о том, что спрос начал падать. ЦБ прогнозирует, что ставка начнет снижаться в следующем году. Подождем?

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