Расплачиваться придется дольше: средний срок автокредитов достиг максимумов

НБКИ: средний срок автокредитов в октябре составил 5,57 года

Средний срок автокредитов в РФ в октябре вырос до максимальных значений с начала года и составил 5,57 года (плюс 7,9% относительно того же периода 2023 года), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний срок автокредитов в октябре текущего года отмечался в ХМАО (5,84 года), в Тюменской области (5,8 года), в Пермском крае (5,77 года).

В октябре в регионах страны заметно увеличился средний срок автокредитов относительно того же периода 2023 года. Лидерами стали Республика Крым (+9,8%), Пермский край (+9,6%) и Новосибирская область (+9,5%).

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.