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Популярный кроссовер стал гораздо красивее: что еще изменилось

Кроссовер Chery Tiggo 4 пережил четвертый рестайлинг

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 продается в России с начала 2019 года – и он вновь получил обновление. Это уже четвертый рестайлинг в его истории.

Обновленный Chery Tiggo 4
Обновленный Chery Tiggo 4
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Внешность подверглась наиболее значительным изменениям. Tiggo 4 стал похож на Tiggo7 Pro Max. Для интеграции в кузов фар такой же формы не только переделаны бампер и решетка радиатора, но и изменена штамповка капота и передних крыльев.

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Сзади обновленный Tiggo 4 тоже узнается не сразу. Новые фонари на измененной пятой двери объединены перемычкой. Задние стойки по-прежнему глухие, однако на них появилась имитация остекления – для этого изменены и штампы задних крыльев. И теперь оцинкованы все наружные элементы за исключением панели крыши.

Из видимых изменений в салоне – кресла с интегрированными подголовниками и более удобным профилем, но по-прежнему нерегулируемым углом наклона подушки. В спинке водительского – опционная седьмая подушка безопасности, защищающая от соударения при аварии головы водителя и пассажира.


Базового атмосферника 1.5 (113 л.с.) серии SQRE4G15 в паре с вариатором СVT18 в списке агрегатов больше нет. Как и механической коробки передач. Выдающий 147 «лошадок» турбомотор 1.5 модели SQRE4T15 остался без изменений: чугунный блок и непосредственный впрыск бензина АИ92.


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Но вместо вариатора СVT25 с ним в паре теперь шестиступенчатый робот 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями, известный по другим Chery. Который не только надежнее вариатора, но и наверняка существенно изменит в лучшую сторону характер автомобиля. Хотя паспортное время разгона до 100 км/ч изменилось несильно: 10 с против 9,7 с у прежней вариаторной версии. Привод – только передний.

Обновленный Chery Tiggo 4, лишившийся приставки Pro в названии, вместо пяти комплектаций теперь предлагается в трех (Active, Prime и Ultra) по ценам от 2,33 до 2,63 млн рублей.

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Милешкин Кирилл
Фото:Chery
Количество просмотров 1283
02.12.2024 
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
-1