Ограничения скорости в СССР: с Европой – ничего общего!

«За рулем» вспомнил историю введения сезонных ограничений скорости в СССР

В 1967 году на дорогах СССР впервые опробовали сезонные ограничения скорости. При этом решили снижать скорость не зимой, на европейский манер, а в летний период, когда возрастала интенсивность движения. На ряде дорог появились ограничения 70 и 80 км/ч, что привело к 20‑процентному снижению аварийности на этих участках.

А всеобъемлющие ограничения скорости появились в 1976 году. Новые правила разрешали на загородных дорогах автомобилям, легким грузовикам и междугородным автобусам развивать до 90 км/ч, мотоциклам и тяжелой технике – до 70 км/ч, а тракторам и строительным машинам – до 50 км/ч.

При этом ПДД допускали локальное повышение скорости на отдельных участках дорог. Первой подобной дорогой в СССР стала магистраль Рига–Юрмала, на которой было установлено ограничение 100 км/ч.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как работали и зачем были нужны светофоры с четырьмя сигналами?

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Об особенностях первого советского экспортного автомобиля рассказано тут.