А вы знаете, когда советские машины пошли на экспорт?

«За рулем» рассказал, чем отличался первый советский экспортный автомобиль

Первым отечественным автомобилем, ушедшим на экспорт, можно считать ярославский грузовик Я‑5.

В 1931 году ЯГАЗ получил задание изготовить партию грузовиков для поставки в Монголию. Вариант с прозвищем «монголка» отличали низкорасположенный кузов и удлиненная правая подножка от переднего крыла до заднего колеса, а также небольшие изменения в отделке кабины.

По имеющимся сведениям, построили несколько десятков таких машин, которые были экспортированы в 1932 году.

Грузовик Я-5 по прозвищу «Монголка»

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

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