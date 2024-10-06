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А вы знаете, когда советские машины пошли на экспорт?

«За рулем» рассказал, чем отличался первый советский экспортный автомобиль

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Первым отечественным автомобилем, ушедшим на экспорт, можно считать ярославский грузовик Я5.

В 1931 году ЯГАЗ получил задание изготовить партию грузовиков для поставки в Монголию. Вариант с прозвищем «монголка» отличали низкорасположенный кузов и удлиненная правая подножка от переднего крыла до заднего колеса, а также небольшие изменения в отделке кабины.

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По имеющимся сведениям, построили несколько десятков таких машин, которые были экспортированы в 1932 году.

Грузовик Я-5 по прозвищу «Монголка»
Грузовик Я-5 по прозвищу «Монголка»

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 21
06.10.2024
Фото:Wikimedia
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