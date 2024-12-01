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«За рулем»-декабрь: выбираем лучшие авто года; как утеплить машину; надежные «китайцы» с пробегом

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №12/2024 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Что нам даст маркировка запчастей
  • Кредитный бум: риски растут!
  • Обновленный Jaecoo J7 и другие новинки
  • Почему стали опасны городские автобусы
  • Гран-при «За рулем» – 2025: выбираем лучшие автомобили года!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Аура: мы поездили!
  • Changan CS75 Plus с новым мотором и новым автоматом
  • Tank 700: бензин или гибрид?

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ЗР АКТИВ

  • Скоро запретят «свапать» моторы
  • Центробанк ужесточает кредитные правила

ЗР ТЕСТ

  • Лада Веста с вариатором – кто против? Берем седаны Geely Emgrand и Jetta VA3

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Вентиляторы отопителя Гранты: сплошной брак!
  • Как сделать машину теплее?
  • Стеклоомывайка из концентрата – выгодно?
  • Торможение двигателем – на автомате

ЗР РЕСУРС

  • Чем хорош Mitsubishi Outlander третьего поколения
  • Китайские седаны в возрасте: стоит ли брать?
  • Выбираем б/у: Chevrolet Equinox
  • Парк «За рулем». Chevrolet Niva после 190 000 км; Changan Eado Plus

А также:

  • Москвич-2141 на фоне зарубежных одноклассников
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  • Как студенты МГТУ им. Баумана создают автомобили
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Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2292
01.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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