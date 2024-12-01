«За рулем»-декабрь: выбираем лучшие авто года; как утеплить машину; надежные «китайцы» с пробегом
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №12/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Что нам даст маркировка запчастей
- Кредитный бум: риски растут!
- Обновленный Jaecoo J7 и другие новинки
- Почему стали опасны городские автобусы
- Гран-при «За рулем» – 2025: выбираем лучшие автомобили года!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Аура: мы поездили!
- Changan CS75 Plus с новым мотором и новым автоматом
- Tank 700: бензин или гибрид?
ЗР АКТИВ
- Скоро запретят «свапать» моторы
- Центробанк ужесточает кредитные правила
ЗР ТЕСТ
- Лада Веста с вариатором – кто против? Берем седаны Geely Emgrand и Jetta VA3
ЗР ЭКСПЕРТ
- Вентиляторы отопителя Гранты: сплошной брак!
- Как сделать машину теплее?
- Стеклоомывайка из концентрата – выгодно?
- Торможение двигателем – на автомате
ЗР РЕСУРС
- Чем хорош Mitsubishi Outlander третьего поколения
- Китайские седаны в возрасте: стоит ли брать?
- Выбираем б/у: Chevrolet Equinox
- Парк «За рулем». Chevrolet Niva после 190 000 км; Changan Eado Plus
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- Как студенты МГТУ им. Баумана создают автомобили
- Пикап Foton Tunland
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.12.2024
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